Кількість ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість за допомогою приладу TruCAM — збільшується.

Поряд з камерами автоматичної фіксації порушень поліція продовжує використовувати мобільні прилади TruCAM. При використанні TruCAM поліція зупиняє водія і у разі доведення вини штрафує водія-порушника, а не власника транспортного засобу (як при автофіксації).

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Від сьогодні з'явиться ще 43 нових та розширено вже 5 існуючих ділянок, де патрульні вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM. Переглянути карту й перелік місць з оновленою інформацією можна тут: https://cutt.ly/dsKmJKA

Усього на дорогах України працюватиме 116 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 252 ділянках.

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