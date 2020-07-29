Количество участков, на которых патрульные будут измерять скорость с помощью прибора TruCAM — увеличивается.

Наряду с камерами автоматической фиксации нарушений полиция продолжает использовать мобильные приборы TruCAM. При использовании TruCAM полиция останавливает водителя и в случае доказательства вины штрафует водителя-нарушителя, а не владельца транспортного средства (как при автофиксации).

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Сегодня появится еще 43 новых и расширено уже 5 существующих участков, где патрульные будут измерять скорость прибором TruCAM. Посмотреть карту и перечень мест с обновленной информацией можно здесь: https://cutt.ly/dsKmJKA

Всего на дорогах Украины будет работать 116 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 252 участках.

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