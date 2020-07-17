За 45 дней работы системы автоматической фотовидеофиксации количество превышений скорости в местах установки камер уменьшилось в 5 раз.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он отметил, что уже удалось на большой процент снизить вероятность ДТП. "Сейчас закупаются еще 300 камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения для общегосударственных трасс. Они будут установлены до конца года", – рассказал замминистра. При этом в первый месяц работы автофиксации аварийность на дорогах Киевщины выросла на 26%.

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Кроме этого, Антон Геращенко сказал, что с начала запуска системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД уже поступило 52 миллиона гривен. "Эти деньги пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры, на безопасность дорожного движения. И это лишь результат работы 50 камер. Если их будет 1000 – в бюджет будет поступать 1 миллиард гривен в месяц”, – отметил заместитель министра МВД Арсена Авакова.

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