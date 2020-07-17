За 45 днів роботи системи автоматичної фотовідеофіксації кількість перевищень швидкості у місцях встановлення камер зменшилася у 5 разів.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Він зазначив, що вже вдалося на великий відсоток знизити ймовірність ДТП. “Наразі закуповуються ще 300 камер фотовідеофіксації порушень Правил дорожнього руху для загальнодержавних трас. Вони будуть встановлені до кінця року”, - розповів заступник міністра. При цьому в перший місяць роботи автофіксації аварійність на дорогах Київщини зросла на 26%.

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Крім цього, Антон Геращенко сказав, що від початку запуску системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР вже надійшло 52 мільйони гривень. “Ці гроші підуть на покращення дорожньої інфраструктури, на безпеку дорожнього руху. І це лише результат роботи 50 камер. Якщо їх буде 1000 – в бюджет надходитиме 1 мільярд гривень в місяць”, - наголосив заступник міністра МВС Арсена Авакова.

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