Скорость измерялась прибором TruCam, однако не тем полицейским, который выписал штраф.

На водителя был наложен штраф за превышение скорости. Водитель обжаловал штраф в суде, сообщает “Дорожный Адвокат".

Для подтверждения факта нарушения инспектор приобщил к суду на диске фотографии и видеозаписи с прибора измерения скорости Trucam.

Рассматривая указанные доказательства, суд сделал вывод, что на этих фото и видеозаписях действительно зафиксирован факт нарушения – движение автомобиля со скоростью 73 км/ч при ограничении максимальной скорости 50 км/час.

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Однако, исследуя допустимость этих доказательств, суд обратил внимание на то, что указанные фото и видеозаписи инспектор не засвидетельствовал электронной цифровой подписью.

С учетом указанного, суд сделал вывод, что предоставленные инспектором в суд видеозаписи и фотографии с прибора ТгиСАМ не являются допустимыми доказательствами нарушения.

На этом основании суд отменил штраф полиции из-за отсутствия допустимых доказательств (решение от 16.09.2020 по делу №636/803/20).

Напомним, что штрафы за превышение скорости поднимут до 3400 грн.