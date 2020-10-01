Немецкий автогигант встал на путь полной электрификации, и суперкары с их крупнообъемными моторами портят общую картину "чистоты" автомобилей группы. Как и мото-бренд Ducati.

Немецкий концерн может продать эти три бренда, хотя рассматриваются и другие варианты. Официальное решение будет в следующем месяце.

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Эти другие варианты включают подписание VW "технологического партнерства" или какую-то форму реструктуризации. Переосвидетельствование происходит из-за того, что конгломерат распределяет свои ресурсы не только для массового производства электромобилей, но и для разработки и производства полусамоходных и автономных технологий, подключенных автомобилей и тому подобное. Все они требуют значительных денежных ресурсов. А когда речь заходит о брендах, которые сделали себе имя, благодаря мощным двигателям внутреннего сгорания, встает закономерный вопрос о целесообразности вложения средств в разработку электрокаров для них, ведь это может полностью разрушить философию этих марок.

“Мы должны оценить наши бренды, с учетом новых реалий”, – заявил руководитель VW Group Герберт Дисс в интервью Reuters, имея в виду электрификацию, подключение и цифровизацию.

Спекуляции относительно планов VW Group на свои премиум-бренды не являются новостью. В прошлом году ходили слухи, что немецкий концерн продаст Lamborghini и Bentley до 2030 года. Будущее Bugatti гораздо интереснее. В этом месяце появились сообщения о том, что VW Group соглашается продать французский бренд хорватскому производителю электромобилей Rimac. При этом Bugatti не полностью покинет немецкий концерн, поскольку Porsche владеет 15,5 процентами Rimac.