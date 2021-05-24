Норвежский суд признал компанию Tesla виновной после того, как против нее подали иск владельцы электромобилей Tesla. Они пожаловались на снижение емкости аккумулятора и скорости зарядки после обновления.

Как сообщает издание Nettavisen, компания должна выплатить по 136 тысяч крон (16 000 долларов) 30 владельцам Model S.

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Обладатели Tesla Model S в Норвегии и других странах жалуются на снижение дальности пробега на одном заряде до 48 километров после обновления 2019 года. Автомобилисты также отметили снижение скорости быстрой зарядки на станциях Tesla Supercharger. Сообщается, что проблемы наблюдаются у электромобилей 2013 – 2015 годов выпуска.

Владельцы электромобилей подали иски не только в Норвегии, но и в США, Дании и других странах. В Tesla не ответили на иск, поэтому решение суда было вынесено заочно. Если Tesla не подаст апелляцию, компенсацию получат 30 заявителей из Норвегии. В целом в стране насчитывается более 10 000 владельцев Tesla.