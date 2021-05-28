Один із дилерів марки Nissan у штаті Вірджинія пропонує незвичайний бонус для заохочення покупців великих напіввантажівок Titan – екологічний електрохетчбек Leaf "на здачу".

Дилерський центр Hart Nissan пропонує покупцям Nissan Titan електромобіль Nissan Leaf практично безплатно: за 99 центів можна отримати електрокар у дворічну оренду з обмеженням пробігу в 10 тисяч миль – 16 тисяч кілометрів.

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В епоху зростання популярності електротранспорту, продавати машини з ДВЗ стає складніше, тим більше з моторами великого об’єму. Це стосується, чи не в першу чергу, і надзвичайно популярних у США пікапів. Електричний F-150 від Ford замовили більш як 20 тисяч американців у перші дні, після презентації, а на Cybertruck від Tesla отримано більше мільйона замовлень по всьому світу. І це лише дві моделі електричних пікапів, які в наш час з’являються, як гриби восени.

Nissan Titan зі своїм 5,6-літровим двигуном не може похвалитись успішними продажами. Його показники споживання пального здатні відлякати потенційних покупців, навіть якщо вони палкі шанувальники великих пікапів – “Титан” споживає від 15 до 42 літрів бензину на кожні 100 кілометрів шляху. До того ж пікап показав далеко не найкращі результати у краш-тестах американської організації IIHS і не зміг отримати високі бали за безпеку.

Аби оживити продажі машин, що залежались на складах, автосалон Hart Nissan вдався до цікавого маркетингового ходу, пропонуючи кожному покупцю Titan та Titan XD майже безплатний електрокар Nissan Leaf Plus. Останній оснащений 215-сильним двигуном і акумуляторною батареєю на 62 кВт-год, що забезпечує пробіг на одному заряді до 365 кілометрів, компенсуючи ненажерливість Titan.

Ціна Nissan Leaf Plus у того ж дилера стартує з позначки 38 270 доларів, тоді як за Titan SD 2021 випуску потрібно заплатити 42 242 долари. Враховуючи податкову компенсацію за придбання Leaf, яка складає 7500 доларів, покупець отримує два автомобілі лише за 34 742 долари.

Фото: Nissan Titan / Nissan