Глава марки Джим Фарлі заявив, що компанія зібрала близько 20 тис. замовлень на модель, але в перший рік її виробництво буде обмежене.

Компанія Ford відкрила прийняття замовлень на F-150 Lightning 2022 року, відразу після презентації своєї електричної вантажівки, і схоже, що багато людей забажали таку автівку.

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Automotive News звернули увагу на телевізійний репортаж CNBC, в якому генеральний директор Джим Фарлі оголосив, що компанія Ford отримала приблизно 20 тис. замовлень за перші 12 годин роботи спеціалізованого порталу для продажу моделі.

Щоб зробити замовлення, потенційні покупці повинні були перейти на сайт бронювання Ford і внести депозит в розмірі 100 доларів. Це забезпечило місце в черзі, але клієнтам необхідно буде дооформити замовлення до кінця року, заплативши всю суму.

Для порівняння, Tesla заявила, що отримала близько 250 тис. замовлень на Cybertruck протягом 5 днів після його презентації – ціна бронювання становила 100 доларів, як і у F-150 Lightning. Також варто відзначити, що пройшло майже півтора року відтоді, як Cybertruck був представлений, а вантажівка все ще не добралася до конвеєра. Ford же планує доставляти клієнтам F-150 Lightning навесні 2022 року.

Фарлі також згадав на CNBC, що компанія обмежить загальна кількість вироблених автомобілів в першому модельному році, але не назвав цифру. Mustang Mach-E також штучно обмежили кількістю до 50 тис. автомобілів в перший рік. Популярність F-150, ймовірно, змусить автовиробника підвищити цю планку, але Ford ще не розголосив цю інформацію.