Американський автовиробник доклав усіх зусиль, аби його електричний пікап набув такої ж популярності, як звичайний F-150, що є бестселлером свого класу в США.

Пікап F-серії протягом багатьох років був найбільш продаваним автомобілем у своєму сегменті і одним з найпопулярніших автомобілів Америки в цілому, а всі свої надії на майбутнє Ford втілив у батарейному F-150 Lightning.

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Вантажівка буде пропонуватись в одній конфігурації кузова – чотиридверній SuperCrew з 5,5-футовим кузовом (1.67 метра). Саме така версія найпопулярніша для звичайного F-150. Три рівні комплектації Lightning сформують основну лінійку новинки: XLT, Lariat та Platinum, хоча також передбачена “комерційно орієнтована базова модель”.

Компанія Ford запропонує акумуляторні батареї стандартного та розширеного обсягу, які будуть доступні в якості опцій для двох нижніх комплектацій і будуть базовим оснащенням для комплектації Platinum. Пікап стандартно обладнаний двомоторною силовою установкою та повним приводом. Базова модель має потужність у 426 кінських сил, а у потужніших версій в запасі 563 кінські сили, але в обох випадках крутний момент становить 1050 ньютон-метрів крутного моменту. Для версії з більшим акумулятором Ford оцінює час на прискорення від 0 до 100 кілометрів на годину в 4 секунди.

Найменший з доступних акумуляторів для F-150 Lightning забезпечує до 370 кілометрів пробігу на одному заряді, а більший дозволить долати 480 кілометрів. Існує кілька варіантів підзарядки. Мобільний зарядний пристрій на 32 ампери є стандартним, а блок на 48 ампер – додатковим. 80-амперний блок входить у комплектацію пікапа з акумуляторним блоком розширеного діапазону, який також стандартно постачається з подвійним вбудованим зарядним пристроєм для швидшого підзаряджання.

Деякі показники зарядки для версій зі стандартним акумулятором та збільшеним:

15%–80% за допомогою швидкого зарядного пристрою рівня 3 потужністю 150 кВт: 44/41 хвилина;

15%–100% при використанні 80-амперного Ford Charge Station Pro: 10/8 годин;

15%–100% із використанням стандартного мобільного зарядного пристрою на 32 ампер / 240 В: 14/19 годин.

Ford співпрацює з Sunrun для встановлення зарядних пристроїв удома, тоді як у дорозі Ford є частиною мережі EV America.

Фото: Ford F-150 Lightning / Ford

Електричний пікап також може віддавати енергію своїх батарей для живлення зовнішніх пристроїв чи навіть будинку. Базова версія запропонує 2,4 кВт потужності, доступної через вісім 120-вольтових розеток змінного струму, розташованих у кабіні, в кузові та передньому багажнику. Вищі комплектації можуть збільшити потужність до 9,6 кіловата і отримати дві додаткові розетки на 120 вольтів плюс розетку на 240 вольтів у багажнику. Ford зазначає, що пікап з 9,6-кіловатною системою, що працює через 80-амперну систему домашньої інтеграції Ford Charge Station Pro, може забезпечити середній будинок протягом трьох днів під час відключення електроенергії. Система автоматично перемикається між зарядкою та роздачею енергії в мережу.

F-150 Lightning зі стандартним акумулятором має максимальну потужність буксирування 3175 кілограмів, а з акумулятором розширеного діапазону – 4500. Корисне навантаження становить 900 кілограмів з батареєю стандартного діапазону та 815 кіло з важчим блоком розширеного діапазону. Стандартний передній багажник під капотом має розміром 400 літрів і його можна витягувати. Пікап оснащений системою, яка вимірює навантаження в кузові і, відповідно до нього, визначає запас ходу, на який може розраховувати водій.

У Lightning абсолютно нова рама, а задня підвіска – незалежна. Зовнішні розміри мало чим відрізняються від поточного пікапа з ДВЗ, однак колісна база в нього на кілька міліметрів більша, а загальна довжина на 25 міліметрів менша. Внутрішній простір незмінний. Дорожній просвіт – 22,6 сантиметри, також трохи менший, ніж у звичайного F-150.

Lightning запропонує 12-дюймову цифрову панель приладів, а дорожчі комплектації оснащені 15,5-дюймовим сенсорним екраном, що працює під управлінням останньої операційної системи Ford SYNC 4A. Буде запропонована функція напівавтономного управління Ford BlueCruise, яка є частиною пакету опцій Co-Pilot360. Нова система допомоги причіпній системі Pro Trailer Hitch Assist автоматично керує, гальмує та прискорюється під час приєднання причепа. Також для Lightning буде доступна функція “ключ в телефоні”. Ford також обіцяє можливість надавати ефірні оновлення програмного забезпечення.

Ціни на Ford F-150 Lightning починаються з 52 974 доларів за версію XLT. Обіцяна комерційна модель, специфікації якої ще не розкриті, коштуватиме від 39 974 доларів. У багатьох штатах покупцям доступні державні субсидії, з якими ціна таких робочих версій електропікапа становитиме близько 30 тисяч доларів.

Виробництво електрокарів з відкритим багажником розпочнеться навесні 2022 року, але вже зараз дилери Ford приймають замовлення на F-150 Lightning із депозитом у 100 доларів.