Новинка стала на конвеєр високотехнологічного заводу Factory 56 у Зіндельфінгені.

Mercedes-Benz запустив конвеєри на заводі в Зіндельфінгені в Німеччині. Флагманський електричний седан EQS буде випускатись тут поряд зі стандартними та довгобазними версіями Mercedes-Benz S-Class та Mercedes-Maybach S-Class.

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На величезному заводі Factory 56 працює лише близько 1500 співробітників, завдяки високому рівню автоматизації. Підприємство може збирати різні моделі та трансмісії. Силові агрегати та кузови можуть бути об'єднані на одній лінії, що забезпечує максимальну ефективність.

“Наш новий повністю електричний седан EQS встановлює нові стандарти з пробігом 770 кілометрів, відповідно до WLTP. У той же час EQS виступає за стійкість по всьому ланцюжку створення вартості: від розробки до закупівлі, виробництва та процесу зарядки до переробки”, – сказав член правління Mercedes-Benz Маркус Шафер. “Таким чином, EQS є важливим етапом на шляху до нашого амбітного плану перетворити Mercedes-Benz на виробника автомобілів, з нейтральним CO2 до 2039 року”.

Справжній S-клас з майбутнього, EQS побудований на новій платформі, розробленій спеціально для електрокарів. Електрокар майже такий же великий, як довгобазний S-клас. Він випускатиметься в одномоторному та двомоторному виконаннях, з віддачею у 330 і 515 кінських сил. Перший виконує вправу 0–100 км/год за 6,2 секунди, а другий – за 4,3 секунди. Крім того, Mercedes вже оголосив, що готує 715-сильну AMG-версію.

Фото: виробництво Mercedes-Benz EQS на заводі Factory 56 / Daimler