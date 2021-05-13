Новинка стала на конвейер высокотехнологичного завода Factory 56 в Зиндельфингене.

Mercedes-Benz запустил конвейеры на заводе в Зиндельфингене в Германии. Флагманский электрический седан EQS будет выпускаться здесь наряду со стандартными и длиннобазными версиями Mercedes-Benz S-Class и Mercedes-Maybach S-Class.

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На огромном заводе Factory 56 работает только около 1500 сотрудников, благодаря высокому уровню автоматизации. Предприятие может собирать различные модели и трансмиссии. Силовые агрегаты и кузова могут быть объединены на одной линии, что обеспечивает максимальную эффективность.

"Наш новый полностью электрический седан EQS устанавливает новые стандарты с пробегом 770 километров, в соответствии с WLTP. В то же время EQS выступает за устойчивость по всей цепочке создания стоимости: от разработки до закупки, производства и процесса зарядки до переработки", – сказал член правления Mercedes-Benz Маркус Шафер. "Таким образом, EQS является важным этапом на пути к нашему амбициозному плану превратить Mercedes-Benz в производителя автомобилей, с нейтральным CO2 до 2039 года".

Настоящий S-класс из будущего, EQS построен на новой платформе, разработанной специально для электрокаров. Электрокар почти такой же большой, как длиннобазный S-класс. Он будет выпускаться в одномоторном и двухмоторном исполнениях, с отдачей в 330 и 515 лошадиных сил. Первый выполняет упражнение 0-100 км/ч за 6,2 секунды, а второй – за 4,3 секунды. Кроме того, Mercedes уже объявил, что готовит 715-сильную AMG-версию.

Фото: производство Mercedes-Benz EQS на заводе Factory 56 / Daimler