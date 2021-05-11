Новая версия HEV или K8 Hybrid оснащается турбомотором 1.6 T-GDI Smartstream и электромотором с совокупной отдачей в 230 лошадиных сил и 350 ньютон-метров крутящего момента.

Продажи гибридного K8 стартовали в Южной Корее, а за пределами домашнего рынка новинка должна появиться во второй половине этого года.

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Гибридная модификация присоединилась к представленным ранее версиям с моторами 2.5 GDI (198 л. с.), V6 3.5 GDI (300 л. с.) и V6 3.5 LPI (240 л. с.). 300-сильный мотор может сочетаться с передним или полным приводом, а другие версии – только с передним.

Kia K8 Hybrid сочетает турбомотор 1.6 T-GDI Smartstream с отдачей в 180 л. с. и 264 Нм и электродвигатель на 60 л. с. и 264 Нм. Связка работает в сочетании с шестиступенчатым "автоматом". Общая производительность бензоэлектрической силовой установки составляет 230 л. с. и 350 Нм. Средний расход горючего не превышает 6 литров на 100 километров.

Гибридная версия внешне отличается оригинальными колесными дисками (17 и 18 дюймов), недоступными для бензиновых версий, и шильдиком HEV на корме. На панели приборов и экране информационно-развлекательной системы UVO появились специфические для гибрида графика и разделы меню. В базовое оснащение Kia K8 HEV входят светодиодные фары, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, системы предотвращения столкновений и удержания в полосе, девять подушек безопасности, кожаные сиденья с (электроприводом спереди), подогрев на обоих рядах, вентиляция сидения водителя.

Для более дорогих комплектаций доступны увеличенные экраны панели приборов и мультмедийного центра - 12,3 дюйма, вентиляция переднего пассажирского сиденья, круговой обзор, двухцветный интерьер, кожа наппа и тому подобное. Опционно также можно заказать систему объемного звучания Meridian, подвеску с электронным управлением, панорамный люк, проекционный дисплей.

На домашнем рынке Южной Кореи K8 HEV стоит от 39 130 000 вон (973 374 гривен) без скидок или 36 980 000 вон (919 892 гривен) с учетом экологических льгот.

Фото: Kia K8 Hybrid / Kia