Нова версія HEV або K8 Hybrid оснащується турбомотором 1.6 T-GDI Smartstream та електромотором із сукупною віддачею у 230 кінських сил та 350 ньютон-метрів крутного моменту.

Продажі гібридного K8 стартували в Південній Кореї, а за межами домашнього ринку новинка повинна з'явитись у другій половині цього року.

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Гібридна модифікація приєдналася до представлених раніше версій з моторами 2.5 GDI (198 к.с.), V6 3.5 GDI (300 к.с.) і V6 3.5 LPI (240 к.с.). 300-сильний мотор може поєднуватися з переднім або повним приводом, а інші версії – лише з переднім.

Kia K8 Hybrid поєднує турбомотор 1.6 T-GDI Smartstream з віддачею у 180 к.с. і 264 Нм та електродвигун на 60 к.с. і 264 Нм. Зв’язка працює у поєднанні з шестиступінчастим “автоматом”. Загальна продуктивність бензоелектричної силової установки складає 230 к.с. і 350 Нм. Середня витрата пального не перевищує 6 літрів на 100 кілометрів.

Гібридна версія зовні вирізняється оригінальними колісними дисками (17 і 18 дюймів), недоступними для бензинових версій, та шильдиком HEV на кормі. На панелі приладів та екрані інформаційно-розважальної системи UVO з'явилися специфічні для гібрида графіка і розділи меню. У базове оснащення Kia K8 HEV входять світлодіодні фари, мультимедійна система з 8-дюймовим екраном, системи запобігання зіткнень і утримання в смузі, дев'ять подушок безпеки, шкіряні сидіння (з електроприводом спереду), підігрів на обох рядах, вентиляція сидіння водія.

Для дорожчих комплектацій доступні збільшені екрани панелі приладів і мультмедійного центру – 12,3 дюйма, вентиляція переднього пасажирського сидіння, круговий огляд, двоколірний інтер'єр, шкіра наппа тощо. Опційно також можна замовити систему об'ємного звучання Meridian, підвіску з електронним керуванням, панорамний люк, проекційний дисплей.

На домашньому ринку Південної Кореї K8 HEV коштує від 39 130 000 вон (973 374 гривень) без знижок або 36 980 000 вон (919 892 гривень) з урахуванням екологічних пільг.

Фото: Kia K8 Hybrid / Kia