Корейське видання Autospy оприлюднило знімки нового флагмана Kia без камуфляжу.

Kia K9, також відомий, як К900 і Kia Quoris, є найрозкішнішою і найдорожчою моделлю південнокорейського бренду у сегменті седанів. Офіційна прем’єра третього покоління вже на часі, однак вже зараз можна кинути перший погляд на суперника Mercedes-Benz S Class від Kia.

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К9 має брата в образі Genesis G90, який вже два роки успішно продається і чекає на планове оновлення. Очевидно, Kia K9 повинен перевершити Genesis G90 у всьому, хоча б на момент дебюту. Змінились бампери, радіаторні грати, оптика, кришка багажника і крила.

Корму нового K9 прикрашатимуть ліхтарі, з’єднані світлодіодною смугою. Над патрубками вихлопу з'явились світловідбиваючі вставки, номерна табличка змістилась вниз на бампер. Довершує образ новий логотип марки у центрі.

Технічні подробиці поки невідомі, однак флагман Kia, схоже, збереже бензинові шестициліндрові двигуни – атмосферний 3.8 та турбомотор об’ємом 3,3 літри. Не виключена поява версії з 5-літровим V8 та/або гібридної модифікації.

Прем'єра оновленого Kia K9 очікується у найближчі місяці і поява фотографій машини без камуфляжу на вулицях підтверджує високу ступінь готовності новинки до дебюту.