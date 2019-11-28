Люксовий седан отримав планове оновлення, змін якого вистачило б і на нове покоління.

Оновлений флагманський седан Genesis G90 зразка 2020 року був презентований в Лос-Анджелесі. Глобальна версія з’явилась аж через рік, після виходу моделі в Південній Кореї. Та краще пізно, ніж ніколи.

Також цікаво: Aston Martin DBS Superleggera Concorde Edition хіба що не літає

У центрі уваги нового седана величезна хромована решітка радіатора “Crest”. Обабіч – світлодіодна матрична оптика, з лініями денних ходових вогнів. Виглядає дуже імпозантно. Корма новинки виглядає не менш презентабельно, завдяки оновленим заднім ліхтарям, сполученим світловою смугою, а також хромованим патрубкам вихлопної системи, що повторюють форму радіаторної решітки. .

Всередині салону модифікації менш значні. Головна зміна – 12,3-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи з підтримкою бездротових оновлень та протоколів Android Auto і Apple CarPlay.

G90 отримав 19-дюймові колеса з технологією звукопоглинання для зменшення шуму шин та адаптивну підвіску, котра забезпечує плавність ходу. Список електронних помічників та систем безпеки більший, ніж в будь-якої моделі Hyundai.

Фото: Genesis G90 2020 / Genesis, Motor1

Genesis G90 2020 року надійде в продаж у США вже наступного місяця. Новинку запропонують у двох виконаннях: 3.3T Premium з 3,3-літровим турбомотором V6 (365 к.с.) та 5.0 Ultimate з 5,0-літровим V8 продуктивністю у 420 к.с. В обох випадках мотори поєднуються з восьмидіапазонною автоматичною трансмісією з приводом на задню вісь або на обидві, в разі доплати. Ціни поки не оголошені.

Також цікаво: Електричний кросовер Fisker Ocean коштуватиме дешевше за Tesla Model 3