Люксовый седан получил плановое обновление, изменений которого хватило бы и на новое поколение.

Обновленный флагманский седан Genesis G90 образца 2020 года был презентован в Лос-Анджелесе. Глобальная версия появилась только через год после выхода модели в Южной Корее. Но лучше поздно, чем никогда.

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В центре внимания нового седана огромная хромированная решетка радиатора "Crest". С обеих сторон – светодиодная матричная оптика, с линиями дневных ходовых огней. Выглядит очень импозантно. Корма новинки выглядит не менее привлекательно, благодаря обновленным задним фонарям, соединенным световой полосой, а также хромированным патрубкам выхлопной системы, повторяющим форму радиаторной решетки.

Внутри салона модификации менее значительны. Главное изменение – 12,3-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы с поддержкой беспроводных обновлений и протоколов Android Auto и Apple CarPlay.

G90 получил 19-дюймовые колеса с технологией звукопоглощения для уменьшения шума шин и адаптивную подвеску, которая обеспечивает плавность хода. Список электронных помощников и систем безопасности больше, чем в любой модели Hyundai.

Фото: Genesis G90 2020 / Genesis, Motor1

Genesis G90 2020 года поступит в продажу в США уже в следующем месяце. Новинку предложат в двух исполнениях: 3.3T Premium с 3,3-литровым турбомотором V6 (365 л.с.) и 5.0 Ultimate с 5,0-литровым V8 производительностью в 420 л.с. В обоих случаях моторы сочетаются с восьмидиапазонной автоматической трансмиссией, с приводом на заднюю ось или на обе, в случае доплаты. Цены пока не объявлены.

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