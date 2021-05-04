Корейское издание Autospy обнародовало снимки нового флагмана Kia без камуфляжа.

Kia K9, также известный, как К900 и Kia Quoris, является самой роскошной и дорогой моделью южнокорейского бренда в сегменте седанов. Официальная премьера третьего поколения уже актуальна, однако уже сейчас можно бросить первый взгляд на соперника Mercedes-Benz S Class от Kia.

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К9 имеет брата в образе Genesis G90, который уже два года успешно продается и ждет плановое обновление. Очевидно, Kia K9 должен превзойти Genesis G90 во всем, хотя бы на момент дебюта. Изменились бамперы, радиаторная решетка, оптика, крышка багажника и крылья.

Корму нового K9 будут украшать фонари, соединенные светодиодной полосой. Над патрубками выхлопа появились светоотражающие вставки, номерная табличка сместилась вниз на бампер. Довершает образ новый логотип марки в центре.

Технические подробности пока неизвестны, однако флагман Kia, похоже, сохранит бензиновые шестицилиндровые двигатели – атмосферный 3.8 и турбомотор объемом 3,3 литра. Не исключено появление версии с 5-литровым V8 и / или гибридной модификации.

Премьера обновленного Kia K9 ожидается в ближайшие месяцы и появление фотографий машины без камуфляжа на улицах подтверждает высокую степень готовности новинки к дебюту.