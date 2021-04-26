Экономичный седан с индексом E 350 eL будет доступен исключительно в Китае.

Новый гибридный E-Class не просто потребляет мало горючего в комбинированном режиме движения, а может вообще обходиться без бензина, преодолевая на чистой электроэнергии до 120 километров.

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От обычного удлиненного Mercedes-Benz E-Class новый гибрид внешне почти не отличается, только под задними фонарями появились два зарядных люка. Левый порт поддерживает быструю зарядку, правый – питание от обычной розетки. На корме также появился шильдик с соответствующим обозначением E 350 eL.

В движение новинку приводит силовая установка на основе 211-сильного турбомотора объемом 2.0 литра, соединенного со 122-сильным электромотором и аккумулятором на 15,6 киловатт-часа.

В смешанном цикле движения E 350 eL потребляет почти вдвое меньше бензина, чем европейский гибрид E 300 e, предлагая также 120 километров автономного пробега на электроэнергии, правда по устаревшей методике NEDC.

Имея очевидные преимущества в экономичности, китайский гибридный E-Class также демонстрирует превосходную динамику – до сотни заднеприводный седан ускоряется за 6,7 секунды.

В Китае Mercedes-Benz E 350 eL оценили в 521 900 юаней – 2,2 миллиона гривен или 80 500 долларов – почти на двадцать процентов дороже обычного длиннобазного E-Class.

Фото: Mercedes-Benz E 350 eL для Китая / Autohome