Китайская марка Hongqi разбирается в люксовых автомобилях и на нынешнем Шанхайском автосалоне представила свой самый впечатляющий роскошью концепт под названием L.

Hongqi L-Concept представляет собой мускулистый полноразмерный четырехдверный седан со стремительно ниспадающей линией крыши, задней дверью, открывающиеся против хода, только тремя сиденьями и таким блестящим кузовом, что понадобятся солнцезащитные очки, чтобы смотреть на него даже ночью.

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Внешний вид L-Concept можно в лучшем случае охарактеризовать как пышный, кузов покрыт двухцветной краской, а задняя часть имеет причудливый бриллиантовый узор, вместо традиционного окна.

Внутри Hongqi L-Concept предлагает необычное размещение с тремя креслами, оставляя пустое пространство для дополнительного комфорта. Самой странной вещью из них всех, однако, должна быть люстра, висящая сзади. Салон обильно украшен шлифованным деревом, "медными" панелями и кожей. Не меньше в салоне и светодиодов, а пол устилают пышные шерстяные ковры.

Единственное, чего не хватает в салоне, кроме четвертого кресла, это руль. Очевидно, L-Concept – это взгляд в будущее полностью автономных роскошных автомобилей, где кокпит имеет два широких дисплея по всей ширине под сплошной деревянной отделкой и ни одной "крутилки".

Технических подробностей о концепцте Hongqi не раскрывает, однако некоторые местные СМИ сообщают о возможном серийном производстве в 2023 году.

Фото: Hongqi L-Concept / Carscoops