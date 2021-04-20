Предсерийный прототип превратится во флагманскую модель суббренда Tank в 2022 году.

Недавно компания Great Wall Motors объявила о выделении линейки внедорожников под названием Tank в самостоятельный бренд. Мы уже видели Wey Tank 300, с которого все началось, а также концепт Cybertank, а на очереди еще Tank 600 и большой флагманский внедорожник на основе Haval H9 – Tank 800.

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Благодаря массивной решетке радиатора, огромным фарам и колесам, он имеет все признаки роскошного внедорожника. В то же время цветовая гамма концепта, фиолетово-золотистая, придает ему королевский вид, который сегодня не часто увидишь.

Tank 800 будет оснащен 3-литровым V6, разработанным Great Wall, сообщает китайский портал Auto 163. Двигатель получит помощь от гибридной системы, что сделает его более эффективным и плавным в работе. Мощность передается на все четыре колеса через 9-ступенчатую автоматическую коробку передач.

В салоне Tank 800 ассоциации с Rolls-Royce Cullinan усиливаются, поскольку китайский внедорожник получил потолок со "звездным небом" из светодиодов, электрические передние и задние двери, занавески на окнах и частные задние сиденья бизнес-класса. Только лучшие материалы, такие как хрусталь, металл, дерево, кожа и даже бархат украсят интерьер этого большого роскошного автомобиля.

Tank также обещает автономную функциональность уровня 3 и функции автоматической парковки автомобиля, что делает 800-й столь же технологически совершенным, как и роскошным. Благодаря адаптивной подвеске он также обещает быть удобным внедорожником.

Фото: Tank 800 Concept / Carscoops