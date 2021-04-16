Cybertank 300 – первенец нового суббренда китайского концерна Great Wall. Это рамный внедорожник, как и все будущие модели Tank, которые последуют за ним.

Экстравагантный концепт Cybertank 300 будет представлен на Шанхайском автосалоне 19 апреля.

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Концерн Great Wall продает под маркой Great Wall пикапы, марка Haval – для внедорожников и кроссоверов, бренд Wey – для автомобилей премиум-класса, а Ora – для электрокаров. Новый бренд Tank предназначен для полноценных рамных внедорожников. Сейчас в линейке Tank запланировано пять моделей.

Концепт Cybertank 300, построенный на базе серийного Wey Tank 300, выделяется своим экстравагантным футуристическим дизайном, который обещают перенести в серийную модель. Хотя в нем нет явных цитат, общая стилистика напоминает концепт электрокара Mercedes-Benz Vision Ener-G-Force. В салоне китайского концепта ассоциации с внедорожниками “Мерседес” усиливается.

Под капотом Cybertank 300 прописался агрегат от Wey Tank 300 – 2-литровый турбомотор мощностью 227 лошадиных сил, подключенный к 8-скоростной автоматической трансмиссии с приводом на обе оси и тремя блокировками. При этом будущим серийным моделям Tank обещан и более мощный шестицилиндровый двигатель объемом 3 литра и мощностью 354 лошадиных силы. Этот агрегат будет сочетаться с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Запланирована и гибридная модификация, но подробностей о ней пока нет.

Wey Tank 300 уже продается в Китае и стоит от 175,8 тысячи юаней – около 27 тысяч долларов или 753 тысячи гривен.

Фото: концепт Tank Cybertank 300 / Great Wall