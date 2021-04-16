Cybertank 300 – первісток нового суббренду китайського концерну Great Wall. Це рамний позашляховик, як і всі майбутні моделі Tank, що послідують за ним.

Екстравагантний концепт Cybertank 300 буде представлений на Шанхайському автосалоні 19 квітня.

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Концерн Great Wall продає під маркою Great Wall пікапи, марка Haval – для позашляховиків і кросоверів, бренд Wey – для автомобілів преміум-класу, а Ora – для електрокарів. Новий бренд Tank призначений для повноцінних рамних позашляховиків. Наразі у лінійці Tank заплановано п’ять моделей.

Концепт Cybertank 300, побудований на базі серійного Wey Tank 300, виділяється своїм екстравагантним футуристичним дизайном, який обіцяють перенести на серійну модель. Хоча у ньому нема явних цитат, загальна стилістика нагадує концепт електрокара Mercedes-Benz Vision Ener-G-Force. У салоні китайського концепта асоціації з позашляховиками “Мерседес” посилюється.

Під капотом Cybertank 300 прописався агрегат від Wey Tank 300 – 2-літровий турбомотор потужністю 227 кінських сил, під’єднаний до 8-швидкісної автоматичної трансмісії з приводом на обидві осі і трьома блокуваннями. При цьому майбутнім серійним моделям Tank обіцяний і більш потужний шестициліндровий двигун об'ємом 3 літра та потужністю 354 кінських сили. Цей агрегат буде поєднуватись із 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Запланована і гібридна модифікація, але подробиць про неї поки немає.

Wey Tank 300 вже продається в Китаї і коштує від 175,8 тисячі юанів – близько 27 тисяч доларів або 753 тисячі гривень.

Фоо: концепт Tank Cybertank 300 / Great Wall