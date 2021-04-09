Wallys Car Iris – так називається доступний кросовер з Тунісу.

Хоча Iris є найдоступнішим новим автомобілем на ринку африканської країни, кожен Wallys Car збирається вручну, як суперкар.

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Туніс, розташований на півночі Африки, обкладає непомірними податками імпортні машини. У наведеному нижче відео від Business Insider зазначається, що нова Toyota Corolla в африканській країні може коштувати від понад 30 000 доларів у базовій комплектації. Навіть вживаний автомобіль, такий як Ford Fiesta, там часто вдвічі дорожчий, ніж у Європі чи США.

Для жителів Тунісу, які не можуть собі дозволити новий чи вживаний автомобіль, існує альттернативне рішення під назвою Wallys Car. Компанія пропонує автомобіль під назвою Iris – виготовлений вручну кросовер за 13 000 доларів в еквіваленті.

Половина вартості автомобіля пов'язана з імпортованим двигуном з Франції, який розміщується всередині зібраного в Тунісі склопластикового кузова. Частково сума все ще надзвичайно дорога для багатьох бюджетів середнього класу, хоча набагато дешевша за більшість нових автомобілів. Що покупці отримують за свої 13 кілобаксів?

Фото: Wallys Iris / Wallys Car/Motor1

Це досить “порожній” автомобіль, розроблений, щоб допомогти вирішити конкретну проблему пересування, тому йому не вистачає звичних речей, які можна побачити у сучасних нових автомобілів. Однак клієнти, які хочуть отримати більше, не залишаються в темряві, оскільки ціна може зрости більш ніж удвічі, завдяки великому переліку опцій. Зовнішні модернізації включають світлодіодні та протитуманні фари, датчики заднього ходу і камеру заднього огляду, 16-дюймові диски та вибір яскравих кольорів екстер’єру, що включає цілий ряд рожевих та фіолетових кольорів.

Технічні характеристики автомобіля також далекі від того, аби вражати, але цілком відповідають вартості. Потужність забезпечує 1,2-літровий трициліндровий двигуном потужністю 82 кінські сили. Він дозволяє Wallys Iris розвивати максимальну швидкість у 158 кілометрів на годину.