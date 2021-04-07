Компанія David Brown Automotive оприлюднила деиалі про Mini Remastered Oselli Edition – високопродуктивні версії класичного Mini з обмеженого тиражу.

Проект Remastered Oselli Edition від David Brown Automotive був анонсований ще у 2019 році. Британська фірма випустить 60 таких машин і перші приклади з’являться до кінця квітня.

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У 2019 році на автосалоні в Женеві фірма David Brown Automotive заявляла, що рестомод Mini Remastered Oselli Edition коштуватиме від 75 тисяч фунтів стерлінгів, а з усіма опціями – під сотню. Це близько 135 тисяч у доларах і 3,7 мільйона у гривнях.

Під капотом модернізованих ретрокарів ви знайдете вдосконалену версію двигуна A-серії, яка зросла в обсязі до 1,45 літра і, крім інших модернізацій, має два карбюратори. Двигун поєднаний з п’ятиступінчастою коробкою передач. Характеристики DBA поки не розкриває, однак обіцяє зробити це найближчим часом.

Гарячий рестомод Mini від DBA оснащений оновленою підвіскою та гальмівною системою, а також ширшими 13-дюймовими колесами Enkei, щоб покращити керованість. Замовники зможуть отримати свої Oselli з двомісним або чотиримісним салоном, а також у гоночному виконанні з ковшами і каркасом безпеки.

Фото: David Brown Mini Remastered Oselli Edition / DBA