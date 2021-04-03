Компанія Lunaz з Великої Британії спеціалізується на переобладнанні класичних моделей автомобілів. Вона створила перший в автомобільній історії електричний Bentley, модифікувавши Bentley S2 Continental Flying Spur.

Цікаво, що цей екземпляр зберіг свій оригінальний ретро-стиль кузова. Тож, зовнішні зміни в моделі – мінімальні.

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Колись під його капотом був розташований бензиновий мотор V8 6.2. Однак через екологічні стандарти використовувати такі машини стає все важче. Тому її озброїли електромотором на 380 кінських сил та батареєю на 80 кіловат на годину, яка здатна забезпечити 400 кілометрів пробігу.



Седан Bentley S2 / Фото Car Pixel

Lunaz приймає замовлення на різні виконання Bentley, на седани, купе та кабріолети моделей S1, S2 та S3. Щоправда, це задоволення не з дешевих і коштує від 350 тисяч фунтів.

Цікаво! Компанія також прославилася тим, що переворила на електромобіль Rolls Royce Phantom 1961 року.

За такі гроші авто оснащують ще й покращеними гальмами та підвіскою. З'являється електропідсилюач керма, клімат-контроль та навіть мультимедійна система з Apple CarPlay, яку реально маскують під старовину.



Як виглядає електрифіковане авто / Фото Car Pixel

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