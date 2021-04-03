Компания Lunaz из Великобритании специализируется на переоборудовании классических моделей автомобилей. Она создала первый в автомобильной истории электрический Bentley, модифицировав Bentley S2 Continental Flying Spur.

Интересно, что этот экземпляр сохранил свой оригинальный ретро-стиль кузова. Поэтому, внешние изменения в модели – минимальные.

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Когда-то под его капотом находился бензиновый мотор V8 6.2. Однако из-за экологических стандартов, использовать такие машины становится все труднее. Поэтому ее вооружили электромотором на 380 лошадиных сил и батареей на 80 киловатт в час, которая способна обеспечить 400 километров пробега.



Седан Bentley S2 / Фото Car Pixel

Lunaz принимает заказы на различные исполнения Bentley, седаны, купе и кабриолеты моделей S1, S2 и S3. Правда, это удовольствие не из дешевых и стоит от 350 тысяч фунтов.

Интересно! Компания также прославилась тем, что превратила в электромобиль Rolls Royce Phantom 1961 года.

За такие деньги авто оснащают еще и улучшенными тормозами и подвеской. Появляется электроусилитель руля, климат-контроль и даже мультимедийная система с Apple CarPlay, которую реально маскируют под старину.



Как выглядит электрифицированное авто / Фото Car Pixel

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