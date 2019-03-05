Машинки, звичайно, гарні, але абсурдно дорогі!

На женевському автосалоні були представлені три класичних хетчбека Mini Remastered від британської мануфактури David Brown Automotive з вражаючим цінником.

Mini відноситься до категорії масових автомобілів, що стали “вічними”. В один ряд з ним можна поставити перший Volkswagen Beetle та хіповий мінівен T1, Mercedes-Benz Gelandewagen, класичний Ford Mustang тощо. Саме з такими машинами працює мануфактура Девіда Брауна, перетворюючи раритети на рестомоди. На минулорічному автосалоні у Женеві ательє David Brown Automotive представило перший автомобіль під власною маркою – Speedback GT. Цього року стенд марки прикрасило тріо класичних Mini з сучасною технікою та оснащенням.

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David Brown Mini Remastered, за інформацією виробника, є чимось більшим, ніж звичайний рестомод. Фактично, британська компанія будує кожен автомобіль з нуля, майже не використовуючи компоненти оригінального Міні. Уся робота ведеться вручну, Девід Браун каже, що вона займає приблизно 1400 годин.

Фото: David Brown Mini Remastered / Carscoops

Всередині Міні Remastered пропонує оздоблення алькантарою, чимало нових деталей з алюмінію та сучасній інформаційно-розважальний комплекс Pioneer з Apple CarPlay та Android Auto. Замість оригінального 78-сильного 1275-кубового двигуна під капотом Mini Remastered працює 1330-кубовий мотор потужністю у 94 к.с.

Та найцікавіше, що ми дізнались про David Brown Mini Remastered – це його вартість. Незалежно від того, використовуєте ви власний Mini у якості донора чи ні, ціна готової машини сягає майже сотні тисяч доларів – 75 000 фунтів стерлінгів, однак з усіма опціями планку можна підняти до неймовірних 130 тисяч доларів.

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