Машинки, конечно, красивые, но абсурдно дорогие!

На женевском автосалоне были представлены три классических хэтчбека Mini Remastered от британской мануфактуры David Brown Automotive с впечатляющим ценником.

Mini относится к категории массовых автомобилей, ставших “вечными". В один ряд с ним можно поставить первый Volkswagen Beetle и хипповский минивэн T1, Mercedes-Benz Gelandewagen, классический Ford Mustang и тому подобное. Именно с такими машинами работает мануфактура Дэвида Брауна, превращая раритеты на рестомоды. На прошлогоднем автосалоне в Женеве ателье David Brown Automotive представило первый автомобиль под собственной маркой – Speedback GT. В этом году стенд марки украсило трио классических Mini с современной техникой и оснащением.

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David Brown Mini Remastered, по информации производителя, является чем-то большим, чем обычный рестомод. Фактически, британская компания строит каждый автомобиль с нуля, почти не используя компоненты оригинального Мини. Вся работа ведется вручную, Дэвид Браун говорит, что она занимает примерно 1400 часов.

Фото: David Brown Mini Remastered / Carscoops

Внутри Мини Remastered предлагает отделку алькантарой, немало новых деталей из алюминия и современной информационно-развлекательный комплекс Pioneer с Apple CarPlay и Android Auto. Вместо оригинального 78-сильного 1275-кубового двигателя под капотом Mini Remastered работает 1330-кубовый мотор мощностью в 94 л.с.

Но самое интересное, что мы узнали о David Brown Mini Remastered – это его стоимость. Независимо от того, используете вы собственный Mini в качестве донора или нет, цена готовой машины достигает почти сотни тысяч долларов – 75 000 фунтов стерлингов, однако со всеми опциями планку можно поднять до невероятных 130 тысяч долларов.

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