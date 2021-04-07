Компания David Brown Automotive опубликовала подробности о Mini Remastered Oselli Edition – высокопроизводительных версиях классического Mini из ограниченного тиража.

Проект Remastered Oselli Edition от David Brown Automotive был анонсирован еще в 2019 году. Британская фирма выпустит 60 таких машин и первые примеры появятся до конца апреля.

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В 2019 году на автосалоне в Женеве фирма David Brown Automotive заявляла, что рестомод Mini Remastered Oselli Edition будет стоить от 75 тысяч фунтов стерлингов, а со всеми опциями – под сотню. Это около 135 тысяч в долларах и 3,7 миллиона в гривнах.

Под капотом модернизированных ретрокаров вы найдете усовершенствованную версию двигателя A-серии, которая выросла в объеме до 1,45 литра и, кроме других модернизаций, имеет два карбюратора. Двигатель соединен с пятиступенчатой ​​коробкой передач. Характеристики DBA пока не раскрывает, однако обещает сделать это в ближайшее время.

Горячий рестомод Mini от DBA оснащен обновленной подвеской и тормозной системой, а также более широкими 13-дюймовыми колесами Enkei, чтобы улучшить управляемость. Заказчики смогут получить свои Oselli с двухместным или четырехместным салоном, а также в гоночном исполнении с ковшами и каркасом безопасности.

Фото: David Brown Mini Remastered Oselli Edition / DBA