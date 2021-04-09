Wallys Car Iris – так называется доступный кроссовер из Туниса.

Хотя Iris является самым доступным новым автомобилем на рынке африканской страны, каждый Wallys Car собирается вручную, как суперкар.

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Тунис, расположенный на севере Африки, облагает непомерными налогами импортные машины. В следующем видео от Business Insider отмечается, что новая Toyota Corolla в африканской стране может стоить от более 30 тысяч долларов в базовой комплектации. Даже подержанный автомобиль, такой как Ford Fiesta, там часто вдвое дороже, чем в Европе или США.

Для жителей Туниса, которые не могут себе позволить новый или подержанный автомобиль, существует альтернативное решение под названием Wallys Car. Компания предлагает автомобиль под названием Iris – изготовленный вручную кроссовер за 13 тысяч долларов в эквиваленте.

Половина стоимости автомобиля связана с импортируемым двигателем из Франции, который размещается внутри собранного в Тунисе стеклопластикового кузова. Частично сумма все еще очень высока для многих бюджетов среднего класса, хотя гораздо меньше чем у большинства новых автомобилей. Что покупатели получают за свои 13 килобаксов?

Фото: Wallys Iris / Wallys Car/Motor1

Это довольно "пустой" автомобиль, разработанный, чтобы помочь решить конкретную проблему передвижения, поэтому ему не хватает привычных вещей, которые можно увидеть в современных новых автомобилей. Однако клиенты, которые хотят получить больше, не остаются в темноте, так как цена может вырасти более чем вдвое, благодаря большому перечню опций. Внешние модернизации включают светодиодные и противотуманные фары, датчики заднего хода и камеру заднего обзора, 16-дюймовые диски и выбор ярких цветов экстерьера, включающий целый ряд розовых и фиолетовых цветов.

Технические характеристики автомобиля также далеки от того, чтобы поражать, но вполне соответствуют стоимости. Мощность обеспечивает 1,2-литровый трехцилиндровый двигателем мощностью 82 лошадиные силы. Он позволяет Wallys Iris развивать максимальную скорость в 158 километров в час.