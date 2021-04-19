Это пятая электрическая модель Mercedes-Benz из семейства EQ, которая следует за субкомпактным EQA, минивэном EQV, большим кроссовером EQC и представленным несколько дней назад седаном EQS.

Сейчас мы имеем возможность познакомиться с китайской версией Mercedes-Benz EQB, представленной на Шанхайском автосалоне. Европейская спецификация должна появиться в конце этого года, а дебют в США запланирован на 2022 год. В Украине же премьера нового EQB ожидается в первом полугодии 2022 года.

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Начиная с того, что больше всего интересует потенциальных владельцев электромобилей, производитель приводит следующие цифры для европейской версии EQB. Потребление электроэнергии EQB 350 4MATIC в Европе: потребление электроэнергии 16,2 кВт-ч / 100 км; пробег 478 км (по циклу NEDC3); потребление электроэнергии: 19,2-18,1 кВт-ч / 100 км; кпробіг 419 км (по циклу WLTP).

Фото: Mercedes-Benz EQB / Daimler

Линейка EQB будет включать несколько моделей с передним и полным приводом, различные номиналы мощности – некоторые из них будут иметь отдачу более 270 лошадиных сил – плюс батареи с полезной емкостью от 66,5 кВт-ч. В Китае новая модель будет запущена сразу в топовом исполнении AMG Line, которое означает мощность в 292 лошадиные силы.

Колесной базы в 2829 миллиметров вполне достаточно, чтобы предоставить покупателям EQB возможность выбрать семиместный салон. Впрочем, кресла на корме пригодятся разве что для детей, а взрослым на комфорт там рассчитывать не приходится.

Другие электрокары Mercedes-Benz: EQA, EQV, EQC, EQS.