Базовая модель EQA 250 получила силовую установку мощностью 188 лошадиных сил. Более производительные варианты поступят следом.

Новый Mercedes-Benz EQA – это как A-Class в формате электрического кроссовера – самый доступный из высоких "Мерседесов" на батарейках. Появление новинки в официальной дилерской сети Mercedes-Benz в Украине ожидается весной этого года.

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"EQA – первый электрокар в сегменте компактных автомобилей Mercedes-Benz, обеспечивает превосходный баланс динамических характеристик, цены и экономичности эксплуатации", – сообщает пресс-релиз производителя. "Ультрасовременный дизайн и интуитивное управление – две главные особенности EQA".

Первой моделью линейки будет EQA 250 с мощностью в 140 киловатт (190 лошадиных сил) и запасом хода 486 километров (NEDC). Позже будут представлены новые версии моделей, с учетом конкретных потребностей клиентов. Среди них будут как более спортивные модели с дополнительным электродвигателем (eATS) и мощностью более 200 киловатт (270 сил), так и модели с запасом хода более 500 км. "Для Mercedes-EQ основной путь расширения линейки заключается не в постоянном увеличении батарей, а в последовательном повышении энергоэффективности всех компонентов автомобиля", – объясняет особенности развития линейки немецкий производитель.

Фото: Mercedes-Benz EQA 250 / Daimler

Трехлучевая звезда говорит, что коэффициент сопротивления кроссовера составляет лишь 0,28, благодаря оптимизированной аэродинамике и низкому наклону лобового стекла. Интересно, что вся аэродинамическая разработка проводилась в цифровой среде с необходимыми измерениями, проведенными в аэродинамической трубе, подтверждающий высокое качество компьютерного моделирования.

Говоря об эффективности, важно отметить, что EQA поставляется с усовершенствованным тепловым насосом, который использует отработанное тепло электрической трансмиссии для обогрева салона. С помощью информационно-развлекательной системы MBUX или через специальное приложение Mercedes Me система также позволяет предварительно подогревать салон перед выездом.

Тесно связан с GLA, EQA предлагает лучшие его характеристики в сочетании с мощным электрическим двигателем. На самом деле Mercedes заявляет, что использовал кузов GLA за основу, но сделал много доработок, для преобразования бензиновой модели в электрическую.

Внутри EQA выглядит почти идентично своему брату с ДВС, ноимеет несколько особых штрихов, которые подчеркивают электрический характер кроссовера. В зависимости от уровня комплектации, сюда входят различные детали декора, включая имитацию розового золота и перфорированные кожаные сиденья (для моделей Edition 1). Заметное же отличие от GLA – большая панель приборов с дисплеями, специфическими для электрического автомобиля.

В стандартной комплектации EQA оснащен светодиодными фарами с дальним светом, силовыми задней дверью, 18-дюймовыми легкосплавными колесами, внутренним освещением в 64 различных цветах, парковочной камерой и кожаным рулем. Кроссовер можно визуально настроить с помощью двух дизайнерских пакетов – Electric Art и AMG Line. В этом списке также находится пакет отделки Night Package.

Новый EQA производится в Раштатте (Германия) и Пекине (Китай). Системы батарей для EQA поставляются компанией Accumotive, дочерним предприятием Mercedes-Benz в Каменке (Германия). Завод по производству батарей в Яворе (Польша) также ведет подготовку по поставке систем батарей для компактных моделей Mercedes-EQ.