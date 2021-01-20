Базова модель EQA 250 отримала силову установку потужністю 188 кінських сили. Більш продуктивні варіанти надійдуть слідом.

Новий Mercedes-Benz EQA – це як A-Class у форматі електричного кросовера – найдоступніший з високих “Мерседесів” на батарейках. Поява новинки в офіційній дилерській мережі Mercedes-Benz в Україні очікується навесні цього року.

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“EQA – перший електрокар в сегменті компактних автомобілів Mercedes-Benz, що забезпечує чудовий баланс динамічних характеристик, ціни і економічності експлуатації”, – повідомляє прес-реліз виробника. “Ультрасучасний дизайн та інтуїтивне управління – дві головні особливості EQA”.

Першою моделлю лінійки буде EQA 250 з потужністю у 140 кіловат (190 кінських сил) і запасом ходу 486 кілометрів (NEDC). Пізніше будуть представлені нові версії моделей, з урахуванням конкретних потреб клієнтів. Серед них будуть як більш спортивні моделі з додатковим електродвигуном (eATS) і потужністю понад 200 кіловат (270 сил), так і моделі з запасом ходу більше 500 кілометрів. “Для Mercedes-EQ основний шлях розширення лінійки полягає не в постійному збільшенні батарей, а в послідовному підвищенні енергоефективності всіх компонентів автомобіля”, – пояснює особливості розбудови лінійки німецький виробник.

Фото: Mercedes-Benz EQA 250 / Daimler

Трипроменева зірка каже, що коефіцієнт опору кросовера становить лише 0,28, завдяки оптимізованій аеродинаміці та низкому нахилу лобового скла. Цікаво, що вся аеродинамічна розробка проводилася в цифровому середовищі з необхідними вимірами, проведеними в аеродинамічній трубі, що підтверджує високу якість комп’ютерного моделювання.

Говорячи про ефективність, важливо зазначити, що EQA постачається з вдосконаленим тепловим насосом, який використовує відпрацьоване тепло електричної трансмісії для обігріву салону. За допомогою інформаційно-розважальної системи MBUX або через спеціальний додаток Mercedes Me система також дозволяє попередньо підігрівати салон перед виїздом.

Тісно пов'язаний з GLA, EQA пропонує найкращі його характеристики у поєднанні з потужним електричним двигуном. Насправді Mercedes заявляє, що використовував кузов GLA за основу, але зробив багато доопрацювань, для перетворення бензинової моделі на електричну.

Всередині EQA виглядає майже ідентично своєму братові з ДВЗ, але має є кілька особливих штрихів, які підкреслюють електричний характер кросовера. Залежно від рівня комплектації, сюди входять різні деталі декору, включаючи імітацію рожевого золота та перфоровані шкіряні сидіння (для моделей Edition 1). Найпомітніша ж відмінність від GLA – велика панель приладів з дисплеями, специфічними для електричного автомобіля.

У стандартній комплектації EQA оснащений світлодіодними фарами з дальнім світлом, силовими задніми дверима, 18-дюймовими легкосплавними колесами, внутрішнім освітленням у 64 різних кольорах, паркувальною камерою та шкіряним кермом. Кросовер також можна візуально персоналізувати за допомогою двох дизайнерських пакетів – Electric Art та AMG Line. У цьому списку також знаходиться пакет оздоблення Night Package.

Новий EQA виробляється у Раштатті (Німеччина) та Пекіні (Китай). Системи батарей для EQA постачатимуться компанією Accumotive, дочірнім підприємством Mercedes-Benz у Каменці (Німеччина). Завод з виробництва батарей в Яворі (Польща) також веде підготовку з постачання систем батарей для компактних моделей Mercedes-EQ.