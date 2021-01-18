Абсолютно нова модель Hyundai Venue має цінник від 509 100 грн.

Hyundai Venue – найменший та найдоступніший кросовер Hyundai. Довжина кузову нового Venue складає 4 040 мм, ширина – 1 770 мм, висота – 1 610 мм, а колісна база становить 2 520 мм.

У новинки – виразний дизайн екстер’єру з палітрою яскравих кольорів виконання кузову та контрастними елементами (дах, бокові дзеркала, молдинги та накладки).

Салон Hyundai Venue може бути оформленим як в класичні темні тони, так і до джинсових мотивів із контрастним світлим простроченням.

Мультимедійна система оснащена кольоровим сенсорним монітором, бездротовою зарядкою для смартфонів, а також підтримкою додатків Apple CarPlay та Android Auto, що дає змогу синхронізувати сумісні гаджети з автомобілем та відображати потрібну інформацію на великому 8” LCD дисплеї.

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Новий Venue оснащений селектором вибору режимів водіння та покриття (Drive / Traction Mode), а під час подорожі зручності додають клімат-контроль і круїз-контроль, підігрів керма та передніх сидінь.

Hyundai Venue представлено українським споживачам у трьох комплектаціях – Express, Dynamic та Elegance. Автомобіль поставляється із бензиновим 1.6-літровим двигуном потужністю 123 к.с., що йде у парі з 6-ступеневою механічною чи автоматичною трансмісією. Ціна на новий Hyundai Venue стартує від 509 910 грн.