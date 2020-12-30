Модель представлена у двох комплектаціях за ціною від 1 482 900 грн.

Свою назву модель отримала на честь респектабельного тихоокеанського курорту Pasific Palisades, розташованого в західній частині Лос-Анджелесу (штат Каліфорнія, США).

Конструкція кузову нового Palisade має видатні аеродинамічні характеристики, чого вдалося досягти завдяки оптимізованим кутам нахилу передніх стійок, особливій формі заднього спойлеру та переднього бамперу з додатковими повітрозбірниками та дефлекторами в передніх і задніх колісних арках. Високий рівень безпеки нового Palisade реалізується за рахунок каркасу з надміцної високоякісної сталі з використанням гарячого штампування деталей. Довжина кузову нового Palisade складає 4 980 мм, ширина – 1 975 мм, висота – 1 750 мм, а колісна база становить 2 900 мм.

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Оздоблення салону виконано з високоякісних матеріалів, що додає моделі естетичності та стилю. Новий Palisade може бути доповнено додатковим пакетом оздоблення, що включає оббивку сидінь натуральною шкірою Nappa, шкіряне оздоблення центральної консолі та оббивку стелі салону алькантарою. Преміальності автомобілю додає контурна підсвітка інтер’єру.

Новий Palisade оснащено селектором вибору режимів водіння та покриття Drive / Terrain Mode. Для зручності та попередження неприємних ситуацій як в русі, так і при паркуванні, окрім камери заднього виду, модель може бути оснащена системою кругового огляду та системою відеомоніторингу “сліпих” зон. Новий Palisade оснащено 3-зонним клімат-контролем, а з думкою про дітей та домашніх улюбленців, автомобіль також обладнано системою сповіщення про пасажирів позаду.

Hyundai Palisade представлений українським споживачам у двох комплектаціях – Executive та Premium. Автомобіль поставляється із дизельним 2.2 / 200 к.с. і бензиновим 3.8 / 295 к.с. двигунами, котрі йдуть у парі з 8-ступеневою автоматичною КПП кнопкового типу та повним приводом. Ціна на новий Palisade стартує від 1 482 900 грн.

На Hyundai Palisade розповсюджується гарантія на вибір: 5 років чи 100 000 км пробігу, або 4 роки без обмеження пробігу.