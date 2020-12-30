Модель представлена в двух комплектациях по цене от 1 482 900 грн.

Свое название модель получила в честь респектабельного тихоокеанского курорта Pasific Palisades, расположенного в западной части Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США).

Конструкция кузова нового Palisade имеет выдающиеся аэродинамические характеристики, чего удалось достичь благодаря оптимизированным углам наклона передних стоек, особой форме заднего спойлера и переднего бампера с дополнительными воздухосборниками и дефлекторами в передних и задних колесных арках. Высокий уровень безопасности нового Palisade реализуется за счет каркаса из сверхпрочной высококачественной стали с использованием горячей штамповки деталей. Длина кузова нового Palisade составляет 4 980 мм, ширина – 1 975 мм, высота – 1 750 мм, а колесная база составляет 2 900 мм.

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Отделка салона выполнена из высококачественных материалов, что добавляет модели эстетичности и стиля. Новый Palisade может быть дополнен дополнительным пакетом отделки, который включает обивку сидений натуральной кожей Nappa, кожаную отделку центральной консоли и обивку потолка салона алькантарой. Премиальности автомобилю добавляет контурная подсветка интерьера.

Новый Palisade оснащен селектором выбора режимов вождения и покрытия Drive / Terrain Mode. Для удобства и предупреждения неприятных ситуаций как в движении, так и при парковке, кроме камеры заднего вида, модель может быть оснащена системой кругового обзора и системой видеомониторинга “слепых” зон. Новый Palisade оснащен 3-зонным климат-контролем, а с мыслью о детях и домашних любимцах, автомобиль также оснащен системой оповещения о пассажирах позади.

Hyundai Palisade представлен украинским потребителям в двух комплектациях – Executive и Premium. Автомобиль поставляется с дизельным 2.2 / 200 л.с. и бензиновым 3.8 / 295 л.с. двигателями, которые идут в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП кнопочного типа и полным приводом. Цена на новый Palisade стартует от 1 482 900 грн.

На Hyundai Palisade распространяется гарантия на выбор: 5 лет или 100 000 км пробега или 4 года без ограничения пробега.