Подробности сделки и планы нового владельца не раскрываются.

В собственность Hyundai перешло 94,83 процента производственного комплекса “Дженерал Моторз Авто” в Санкт-Петербурге. Сделка была закрыта еще 6 ноября 2020 года.

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С 2008 по 2015 годы завод выпускал Chevrolet Cruze, Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva, Opel Astra, Antara, Mokka и несколько моделей Cadillac. Производственные мощности завода составляют 98 тысяч автомобилей в год. В 2015 году концерн General Motors вывел с российского рынка бюджетные модели Chevrolet, а также свернул продажи бренда Opel и законсервировал завод в Шушарах.

Южнокорейский автопроизводитель уже владеет заводом в РФ – Hyundai Motor Manufacturing Rus, где собирают модели Creta, Solaris (Accent), а также седан Kia Rio и кросс-хэтчбек Kia Rio X. Завод работает уже 10 лет, и за это время с конвейера сошло более 2,1 миллиона автомобилей.

Hyundai, также под Санк-Петербургом, начал строительство завода по производству двигателей. Инвестиции в новое предприятие оцениваются в 175 миллионов долларов. Моторостроительный завод рассчитан на выпуск 240 тысяч двигателей ежегодно, а его площадь составит около 35 тысяч квадратных метров.