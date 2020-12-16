Стоимость нового автомобиля в Украине мало зависит от производства, но есть и исключения.

Те автомобили, которые производятся в Украине, не поступают в нашу страну в сборке путем прямого импорта. Поэтому определить разницу между собранными в Украине и за рубежом автомобилями невозможно. Кроме того, в Украине производятся всего три марки легковых автомобилей, причем только крупноузловым методом, поэтому говорить о какой-то тенденции рано.

Попробуем сравнить цены на автомобили, произведенные в Украине, с импортными конкурентами. По состоянию на конец 2020 года в Украине собирают следующие автомобили:

Skoda некоторые модели – на заводе “Еврокар” в Соломоново Закарпатской области

некоторые модели – на заводе “Еврокар” в Соломоново Закарпатской области Renault Arkana – на заводе ЗАЗ в Запорожье

– на заводе ЗАЗ в Запорожье Lada – на заводе ЗАЗ в Запорожье.



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Например, собранный в Украине Skoda Kodiaq стоит от 868 458 грн, в то время как одноплатформенный Volkswagen Tiguan продается по цене от 1 212 934 грн.

Lada Granta – один из самых дешевых новых автомобилей на рынке, ведь стоит от 200 380 грн. Ближайший импортированный конкурент – Renault Logan – имеет минимальную цену 342 900грн.

Собранный в Украине Renault Arkana практически не имеет конкурентов, поскольку имеет уникальный для сегмента кузов купе кроссовер. Он стоит от 519 900 грн. А вот близкий по габаритам и платформой кроссовер, собранный в Румынии Renault Duster, стоит от 483 400 грн (версия с кондиционером). В то же время лидер сегмента кроссоверов этого класса – Kia Sportage, собранный в Словакии, стоит от 572 741 грн.

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Таким образом, стоимость этих автомобилей в украинских автосалонах сравнима с конкурентами, которые прямо импортируют готовыми в нашу страну. А если прямых конкурентов нет, то цены действительно выгодны.

Если же говорить об автомобилях с пробегом, то модели, произведенные в Украине или России, действительно могут стоить немного дешевле, чем произведенные в другой стране мира (кроме Китая). Например, автомобили Lanos, производимые в Запорожье, ценятся меньше, чем сделанные в Польше или Кореи. Впрочем, на рынке подержанных автомобилей цена зависит уже не от страны производителя, а от технического состояния автомобиля.