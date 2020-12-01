19:01, 1 декабря 0

Появление на украинском рынке Renault Arkana вызвало определенный ажиотаж, связанный с происхождением авто. Мы же постараемся не только рассказать, как этот автомобиль ездит, но и внимательно заглянем во все щелки, чтобы понять, из каких деталей он сделан и честно ответим на вопрос: можно ли считать его украинским, русским, французским или еще каким-то.

Автор: Евгений Гудущан

Фото: Андрей Яцуляк, Евгений Гудущан

Стиляга

Внешний вид Renault Arkana – одна из самых сильных его сторон. Он напоминает популярные сейчас купе-кроссоверы от премиальных брендов. Выглядит Arkana значительно дороже, чем стоит на самом деле. Наша тестовая версия с топовым 150-сильным двигателем и полным приводом стоит 811 500 грн ($28 469 по нынешнему курсу). А если покупать в кредит, то можно сэкономить более тысячи долларов – в этом случае она стоит 742 800 грн. Действительно, очень хорошее предложение для стильного и современного кроссовера.

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Доступный комфорт

В салоне уже нет такого ощущения премиальности как внешне, но и бедным его назвать нельзя. Обшивка из комбинированной экокожи и ткани выглядит красиво и является лучшим решением с точки зрения износостойкости и практичности. Почти все пластиковые детали салона, включая торпедо, твердые на ощупь однако с практической точки зрения это тоже скорее плюс.

Эргономика водительского места понравится людям невысокого и среднего роста, которые любят расслабленную комфортную посадку. Для агрессивной посадки не хватает вылета руля и возможности опустить водительское сиденье еще ниже. Однако характер автомобиля на к агрессивному вождению не подстегивает.

На заднем ряду места вполне достаточно даже для трех пассажиров средней комплекции. Невысокий центральный тонель (дань полному приводу) почти не мешает.

Багажник на первый взгляд не очень объемный, к тому же высота загрузки кажется достаточно большой. Оно и не удивительно, ведь под полом находится полноценная запаска – совсем не лишняя вещь на украинских дорогах. Впрочем, если сложить задние сиденья в Arkana можно перевозить очень много груза.

Баланс между дорогой и бездорожьем

Двигателя мощностью 150 л. с. для Renault Arkana вполне достаточно. Сам двигатель имеет очень хорошие тяговые характеристики и не нуждается в высоких оборотах. Максимальный крутящий момент в 250 Нм. доступен уже с 1700 оборотов в минуту. Вариатор, который умело притворяется классическим 7-диапазонным автоматом, работает очень плавно и комфортно. При обычной эксплуатации в городе он плавно меняет передаточное число, но если возникает необходимость динамично ускориться, он имитирует переключение передач.

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Подвеска охотно расправляется с ямами и ухабами. Хороший запас энергоемкости в совокупности с большими ходами делает Renault Arkana если не настоящим вездеходом, то очень неплохо приспособленным к бездорожью кроссовером.

На ровной дороге Arkana не провоцирует на активный драйв, но если нужно, может очень уверенно проходить виражи и маневрировать на высоких скоростях. Присущая многим кроссоверам раскачка и избыточная мягкость подвески здесь почти не ощущается.

Управляется Arkana почти как обычный хэтчбек. Немного сбивает с толку избыточная легкость руля. В настройках его можно сделать “спортивнее”, но он все равно легкий, что побуждает на спокойное вождение.

Полный привод в автоматическом режиме включается довольно оперативно, но если возникла необходимость двигаться, скажем, по рыхлому песку, его можно активировать принудительно. Неплохо себя проявили и электронные помощники. Если на мокром асфальте система стабилизации срабатывает слишком рано, не позволяя водителю даже приблизиться к сносу или заносу, то на песке эта система умело притормаживает, буксующие колеса и передает крутящий момент туда, где сцепление колес лучше.

В целом, с точки зрения баланса между скоростью, управляемостью и проходимостью Arkana оказывается в золотой середине. На этом автомобиле комфортно в городе, на трассе и на легком бездорожье. При этом на Arkana вовсе не хочется совершать “подвиги” в виде светофорных гонок или соревнований вроде “кто сможет как можно дальше заехать в грязь”. Этот автомобиль просто, тихо и качественно делает свою работу.

Чей Arkana на самом деле

Автомобильная промышленность уже давно стала международной отраслью, не имеющей границ. Автомобили, целиком и полностью сделанные в одной стране, в современном мире найти почти невозможно. Renault Arkana – яркое тому подтверждение. Его разработали в концерне Renault, выпускают в России и Южной Корее, а для украинского рынка финальное крупноузловое производство происходит на украинском Запорожском автозаводе. Комплектующие – со всего мира.

Под капотом

Двигатель ТСе 150, разработанный Renault совместно с автоконцерном Daimler. Современный бензиновый мотор с турбонаддувом и прямым впрыском топлива при объеме 1,33 литра имеет мощность 150 л. с. Такой устанавливается и в Mercedes-Benz A-Class (правда, с другими настройками, которые позволяют получить 160 л. с.).

Мощности такого двигателя вполне достаточно для Renault Arkana. По ощущениям его можно назвать “низовым” – для получения хорошего ускорения его не обязательно сильно “крутить”. На оборотах больше 4000 наблюдается некоторое снижение отдачи крутящего момента, хотя максимальная мощность, указанная в характеристиках, достигается при 5250 оборотов в минуту.

На двигателе ТСе 150 установлена турбина Garrett M12 (компания Garrett – американская).

Электрический насос системы охлаждения от фирмы Bosch произведен в Германии.

Компрессор кондиционера сделан в Малайзии

Топливная рейка сделана в Италии

Вакуумный усилитель тормозов – от немецкой компании ATE.

Трансмиссия

Коробка передач – вариатор японской компании Jatco. Он очень плавно трогается с места, удачно имитирует переключение передач и позволяет экономить топливо. Опыт использования таких коробок передач уже достаточно велик и он подсказывает, что вариаторы хорошо подходят для спокойной и уравновешенной манеры управления. А динамические ускорения приводят к повышенному износу деталей вариатора.

Вариатор японской компании Jatco

Наружные пыльники шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) сделаны из винила – очень продуманное решение с точки зрения долговечности

Подвесной подшипник кардана не имеет защитного кожуха – для тех, кто планирует часто съезжать на бездорожье, стоило бы установить дополнительную защиту

Задний редуктор для поездок серьезным бездорожьем также не мешало бы дополнительно защитить

Подвеска

Подвеска Renault Arkana очень похожа на Duster. Она энергоемкая, позволяет быстро ехать по плохой дороге, имеет большие ходы, что положительно сказывается на вездеходных возможностях. При этом у Arkana очень хорошие “дорожные” настройки – автомобиль хорошо держится на виражах и четко слушается руля.

У полноприводных версий задняя многорычажная подвеска имеет два поперечных рычага и один продольный на каждом колесе. В переднеприводных Arkana сзади установлена более простая подвеска

Подрамник, на котором держится задняя подвеска и редуктор, крепится к кузову жестко, без сайлетблоков

На задней оси предусмотрена возможность регулировки схождения. Развал не регулируется

Задние пружина и амортизатор выполнены одним блоком

Передняя подвеска – классический MacPherson на штампованных рычагах

В передней подвеске шаровая опора приклепана к рычагу

Спереди также регулируется лишь схождение колес. Регулировка развала не предусмотрена

Рулевая рейка также имеет регулировку. Интересно, что механизм электроусилителя руля размещен в салоне, на рулевом валу

Все крепления выхлопной системы имеют страховку. Даже если резиновая часть будет повреждена, прочный капроновый ремень не даст выхлопу упасть

С завода устанавливается прочная металлическая защита двигателя и коробки. Изнутри она закрыта шумоизоляцией, которая также способствует сохранению тепла

Электричество

В салоне и багажнике можно найти пластиковые детали российского производства

Проводка также российского производства

Размещение задних противотуманных фар в нижней части бампера без защиты от воды и грязи – не лучшее решение

Комплектации с диодными фарами имеют датчики положения подвески, чтобы автоматически регулировать угол наклона фар и не слепить встречный транспорт

Аккумулятор производства российской компании АКОМ

Генератор производства компании Mitsubishi, очевидно, также используется на автомобилях марки Nissan

Финальный этап производства – сборка. Она происходит в Украине. Благодаря этому Arkana получает украинский VIN-код.

Вывод

Как видим, у Renault Arkana действительно есть российские детали: кузов, проводка, аккумулятор, колесные диски и некоторые детали салона. Но подавляющее большинство важных составных частей двигателя, трансмиссии, подвески и электрооборудования производится в других странах. Финальная сборка происходит в Украине. Именно поэтому нельзя считать этот автомобиль целиком и полностью принадлежащим какой-то одной стране.

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