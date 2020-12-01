19:01, сьогодні 0

Поява на українському ринку Renault Arkana викликала певний ажіотаж, пов’язаний з походженням авто. Ми ж спробуємо не лише розповісти, як цей автомобіль їздить, але й уважно зазирнемо в усі шпаринки, щоб зрозуміти, з яких деталей він зроблений і чесно відповімо на питання: чи можна вважати його українським, російським, французьким або ще якимось.

Автор: Євген Гудущан

Фото: Андрій Яцуляк, Євген Гудущан

Стиляга

Зовнішній вигляд Renault Arkana – одна з найсильніших його сторін. Він нагадує популярні зараз купе-кросовери від преміальних брендів. Виглядає Arkana значно дорожче, аніж коштує насправді. Наша тестова версія з топовим 150-сильним двигуном та повним приводом коштує 811 500 грн ($28 469 за теперішнім курсом). А якщо купувати у кредит, то можна зекономити більше тисячі доларів – тоді авто коштуватиме 742 800 грн. Справді, дуже гарна пропозиція для стильного та сучасного кросовера.

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Доступний комфорт

У салоні вже немає такого відчуття преміальності як зовні, але і бідним його назвати не можна. Обшивка з комбінованої екошкіри та тканини виглядає гарно та є найкращим рішенням з точки зору зносостійкості та практичності. Майже всі пластикові деталі салону, включаючи торпедо, тверді на дотик проте з практичної точки зору це теж скоріше плюс.

Ергономіка водійського місця сподобається людям невисокого та середнього зросту, які люблять розслаблену комфортну посадку. Для агресивної посадки не вистачає вильоту керма та можливості опустити водійське сидіння ще нижче. Проте характер автомобіля цього і не потребує.

На задньому ряду місця цілком достатньо навіть для трьох пасажирів середньої комплекції. Невисокий центральний тонель (данина повному приводу) майже не заважає.

Багажник на перший погляд не дуже об’ємний, до того ж висота загрузки здається досить великою. Воно й не дивно, адже під полом знаходиться повноцінна запаска – зовсім не зайва річ на українських дорогах. Втім, якщо скласти задні сидіння у Arkana можна перевозити дуже багато вантажу.

Баланс між дорогою та бездоріжжям

Двигуна потужністю 150 к.с. для Renault Arkana цілком достатньо. Сам двигун має дуже гарні тягові характеристики і не потребує високих обертів. Максимальний крутний момент у 250 Нм. доступний вже з 1700 обертів на хвилину. Варіатор, який вміло прикидається класичним 7-діапазонним автоматом, працює дуже плавно та комфортно. При звичайній експлуатації у місті він плавно змінює передаточне число, але якщо викликає необхідність динамічно прискоритись, він імітує перемикання передач.

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Підвіска залюбки розправляється з ямами та ухабами. Гарний запас енергоємності у сукупності з великими ходами робить Renault Arkana якщо не справжнім всюдиходом, то дуже непогано пристосованим до бездоріжжя кросовером.

На рівній дорозі Arkana не спонукає до активного драйву, але якщо потрібно, може дуже впевнено проходити віражі та маневрувати на високих швидкостях. Притаманна багатьом кросоверам розкачка та надлишкова м’якість підвіски тут майже не відчувається.

Керується Arkana майже як звичайний хетчбек. Трохи збиває з пантелику надлишкова легкість керма. У налаштуваннях його можна зробити “спортивнішим”, але він усе одно легкий, що спонукає на спокійне водіння.

Повний привод в автоматичному режимі вмикається досить оперативно, але якщо виникла необхідність рухатись, скажімо, по рихлому піску, його можна активувати примусово. Непогано себе проявили і електронні помічники. Якщо на мокрому асфальті система стабілізації спрацьовує надто рано, не дозволяючи водію навіть наблизитись до зносу або заносу, то на піску ця система вміло пригальмовує, буксуючи колеса та передає крутний момент туди, де зчеплення коліс найкраще.

У цілому, з точки зору балансу між швидкістю, керованістю та прохідністю Arkana опиняється у золотій середині. На цьому автомобілі комфортно у місті, на трасі та на легкому бездоріжжі. При цьому Arkana зовсім не провокує на “подвиги” у вигляді світлофорних гонок або змагань на кшталт “хто зможе якнайдалі заїхати у багнюку”. Цей автомобіль просто, тихо та якісно робить свою роботу.

Чий Arkana насправді

Автомобільна промисловість вже давно стала міжнародною галуззю, яка не має кордонів. Автомобілі, цілком та повністю зроблені в одній країні, у сучасному світі знайти майже неможливо. Renault Arkana – яскраве тому підтвердження. Його розробили в концерні Renault, випускають в Росії та Південній Кореї, а для українського ринку фінальне великовузлове виробництво відбувається на українському Запорізькому автозаводі. Комплектуючі – з усього світу.

Під капотом

Двигун ТСе 150, розроблений Renault спільно з автоконцерном Daimler. Сучасний бензиновий мотор з турбонаддувом та прямим впорскуванням пального при об’ємі 1,33 літри має потужність 150 к.с. Такий встановлюється і в Mercedes-Benz A-Class (щоправда, з іншими налаштуваннями, які дозволяють отримати 160 к.с.).

Потужності такого двигуна цілком достатньо для Renault Arkana. За відчуттями його можна назвати “низовим” – для отримання гарного прискорення його не обов’язково сильно “крутити”. На обертах більше 4000 спостерігається певне зниження віддачі крутного моменту, хоча максимальна потужність, вказана в характеристиках, досягається при 5250 обертів на хвилину.

На двигуні ТСе 150 встановлена турбіна Garrett M12 (компанія Garrett – американська).

Електричний насос системи охолодження від фірми Bosch вироблений в Німеччині.

Компресор кондиціонера зроблено в Малайзії

Паливна рейка зроблена в Італії



Вакуумний підсилювач гальм – від німецької компанії ATE.

Трансмісія

Коробка передач – варіатор японської компанії Jatco. Він дуже плавно рушає з місця, вдало імітує перемикання передач та дозволяє економити пальне. Досвід використання таких коробок передач вже досить великий і він підказує, що варіатори добре підходять для спокійної та врівноваженої манери керування. Натомість динамічні прискорення призводять до підвищеного зносу деталей варіатора.

Варіатор японської компанії Jatco

Зовнішні пиловики шарнірів рівних кутових швидкостей (ШРУСів) зроблені з вінілу – дуже продумане рішення з точки зору довговічності

Підвісний підшипник кардану не має захисного кожуху – для тих, хто планує часто з’їжджати на бездоріжжя, варто було б встановити додатковий захист

Задній редуктор для поїздок серйозним бездоріжжям також не завадило б додатково захистити

Підвіска

Підвіска Renault Arkana дуже схожа на Duster. Вона енергоємна, дозволяє швидко їхати поганою дорогою, має великі ходи, що позитивно позначається на всюдихідних можливостях. При цьому у Arkana дуже гарні “дорожні” налаштування – автомобіль добре тримається на віражах та чітко слухається керма.

У повноприводних версій задня багатоважільна підвіска має два поперечні важелі і один повздовжній на кожному колесі. У передньоприводних Arkana ззаду встановлена значно простіша підвіска

Підрамник, на якому тримається задня підвіска та редуктор, кріпиться до кузова жорстко, без сайлетблоків

На задній осі передбачена можливість регулювання сходження. Розвал не регулюється

Задні пружина та амортизатор виконані одним блоком

Передня підвіска - класичний MacPherson на штампованих важелях

У передній підвісці кульова опора приклепана до важеля

Спереду також регулюється лише сходження коліс. Регулювання розвалу не передбачено

Рульова рейка також має регулювання. Цікаво, що механізм електропідсилювача керма розміщено в салоні, на рульовому валу

Усі кріплення вихлопної системи мають страховку. Навіть якщо гумова частина буде пошкоджена, міцний капроновий пасок не дасть вихлопу впасти

З заводу встановлюється міцний металевий захист двигуна та коробки. Зсередини він закритий шумоізоляцією, яка також сприяє збереженню тепла

Електрика

В салоні та багажнику можна знайти пластикові деталі російського виробництва

Дроти також російського виробництва

Розміщення задніх протитуманних фар у нижній частині бамперу без жодного захисту від води та бруду – не найкраще рішення

Комплектації з діодними фарами мають датчики положення підвіски, аби автоматично регулювати кут нахилу фар та не сліпити зустрічний транспорт

Акумулятор виробництва російської компанії АКОМ

Генератор виробництва компанії Mitsubishi, очевидно, також використовується на автомобілях марки Nissan

Фінальний етап виробництва – складання. Воно відбувається в Україні. Завдяки цьому Arkana отримує український VIN-код.

Висновок

Як бачимо, у Renault Arkana дійсно є російські деталі: кузов, проводка, акумулятор, колісні диски та деякі деталі салону. Але переважна більшість важливих складових частин двигуна, трансмісії, підвіски та електрообладнання виробляється у інших країнах. Фінальна збірка відбувається в Україні. Саме тому не можна вважати цей автомобіль цілком та повністю належним до якоїсь однієї країни.

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