Журналісти "Авто24" першими ознайомились з автомобілем російського походження, який великовузловим методом складається в Україні.

Дизайн, технічні характеристики, ходові якості – все це, звісно, цікавить потенційного покупця. Однак тим, хто чує про походження автомобіля (незалежно від того, чи збирається він купувати щось подібне чи їздить на "євроблясі"), одразу хочеться дізнатися про огріхи складання. Так, Renault Arkana (наголос на останньому складі) зроблений на московському заводі "Рено", а крупновузлове складання пройшло на українському ЗАЗі.

Як саме складали автомобіль в Україні, наразі ще невідомо – цю інформацію ми обов'язково дізнаємося пізніше. Однак виходячи з означення "великовузлове" та досвіду такого складання минулих років, мабуть, йдеться про збірку автомобіля з готових великих агрегатів. Тобто приєднання двигуна, коробки передач, підвіски та вихлопної системи. Кузов прийшов, найімовірніше, готовий, тож ми можемо побачити хіба що огріхи збірки росіян.

Нагадаємо, що Запорізький автозавод офіційно оголосив про початок виробництва автомобілів.

Щоб побачити "український слід" Renault Arkana на автомобілі, треба добряче пошукати. Він тут лише у табличці знизу правої передньої двері, на якій написано "ТОВ "ЗАЗ Індастріз". Це порівняно нова компанія з виробництва автомобілів, зареєстрована в 2015 році. Хоча раніше автомобілі випускав "Запорізький автомобілебудівний завод" (це підприємство досі існує). Втім, ми сьогодні не про юридичні тонкощі – складання велось на потужностях ЗАЗу.

А от російських деталей тут вдосталь. Наприклад, колеса під торговою маркою Bridgestone вироблені в РФ, акумулятор, деталі інтер’єру, кузовні панелі. Загалом, локалізація російського виробництва тут сягає 60%. Втім, більшість деталей з біркою Renault, що не дивно. А паливна рейка, наприклад, зроблена в Італії!

Прискіпливий огляд автомобіля показав, що зібраний він напрочуд якісно. Щілини між кузовними деталями рівні, двері зачиняються чітко, так само як капот і дверцята багажника. Фарба на кузові лежить рівномірно, в салоні жодних деталей, що відвалюються, нема. Схоже, французи дійсно налагодили систему якості як в Москві, так і в Запорожжі.

Нам вдалось знайти лише кілька незначних огріхів – недофарбована провушина на внутрішній стороні кришки капота (просвічується сіра ґрунтівка замість суцільної червоної фарби-лаку) та сітка під решіткою радіатора, закріплена на пластикових "стяжках". Втім, це, як-то кажуть, придирки. Тобто серйозних недоліків на кількох представлених для тесту автомобілях не було. І це дуже добре. А тепер враження власне від самого автомобіля.

Всі представлені на презентації автомобілі Renault Arkana були червоного кольору і виглядали вони дійсно класно. Вживу автомобіль виглядає гармонічно та динамічно. Купеподібний силует не викликає запитань – лінії кузова вдало поєднані з виразними колісними арками, а стиль не суперечить функціональності.

Спереду Arkana стовідсотково впізнається Renault – за решіткою радіатора, великим логотипом та фарами зі світлодіодною С-подібною підсвіткою ходових вогнів. Ззаду – теж LED, але цього разу за всією шириною багажника. Рішення, яке зустрічається на сучасних Renault та багатьох преміальних купе-кросоверах.

Однозначно, зовні Renault Arkana виглядає дорожче за свою ціну. А це, нагадаємо, без малого півмільйона гривень, тобто 17,8 тисяч доларів (при купівлі в кредит традиційно для "Рено" вартість зменшується на 30 000 грн).

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В салоні теж все дуже знайомо за іншими моделями Renault. Знайоме за "Дастером" кермо, панель приладів, керування клімат-контролем тощо. А от екран мультимедійної системи інший, він більший та розділений на три частини. Втім, картинка може бути і на весь екран, це залежить від налаштувань. Щодо якості пластику, то тут він недорогий, твердий. Тож салон виглядає дешевше за екстер'єр.

Під капотом у тестових авто – турбомотор TCe об'ємом 1,3 л, а коробка передач – варіатор. Цей силовий агрегат видає потужність 150 к.с. та крутний момент у 250 Нм. Його "вистачає" автомобілю, розганяється "Аркана" стрімко й впевнено.

На Бориспільскому шосе авто легко набрало 150 км на годину, при цьому добре тримало дорогу, а шуму від вітру не відчувалось. Сподобалась підвіска – вона майже не реагувала на дрібні вибоїни. При цьому керованість теж непогана, хоча кермо надто легке і малоінформативне.

Більше вражень від експлуатації Renault Arkana ми розповімо після тижневого тест-драйву на Авто24, а перше виявилось дуже позитивним. Автомобіль здався нам якісно зібраним, комфортним та динамічним, з підвіскою, що пристосована до українських доріг. А на вигляд ще й дуже привабливим та оригінальним.

Нагадаємо, що у мережі з’явились фото салону нових Logan та Sandero.