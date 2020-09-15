У мережі опублікували нові зображення майбутніх Renault Logan і Sandero 2021. Минулого тижня був розсекречений зовнішній вигляд новинок, тепер же з'явилися фото автомобілів зсередини.

Судячи з фото, інтер'єр двох бюджетних моделей "Рено" буде виконаний в стилістиці кросовера Duster другого покоління.

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З'явиться нове чотириспицеве кермо, інша приборка (два великих циферблата, між якими розташується дисплей бортового комп'ютера), а також окремо виведений тачскрін системи мультимедіа (на 7 дйюмів). Крім того, замість традиційного "ручника" машини обладнають електронним стоянковим гальмом, а місце, що звільнилося між сидіннями, "пустять" під підстаканники.

Автомобілі отримають змінені дверні карти, інший дизайн повітропроводів і поліпшені матеріали обробки.

Нагадаємо, що Renault Logan і Sandero нового покоління дебютують 29 вересня. Машини побудовані на платформі CMF-B, яку використовує, серед іншого, хетч Renault Clio. Очікується, що автомобілі отримають 1,0-літровий бензиновий мотор потужністю 65 і 100 к.с., а також 1,5-літровий дизель на (85 і 115 к.с.). Можлива поява бензинового 1.3 турбо для більш дорогих версій.

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