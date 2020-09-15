В сети опубликовали новые изображения будущих Renault Logan и Sandero 2021. На прошлой неделе был рассекречен внешний вид новинок, теперь же появились фото автомобилей изнутри.

Судя по фото, интерьер двух бюджетных моделей "Рено" будет выполнен в стилистике кроссовера Duster второго поколения.

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Появится новый четырехспицевый руль, другая приборка (два больших циферблата, между которыми расположится дисплей бортового компьютера), а также отдельно выведенный тачскрин системы мультимедиа (на 7 дюймов). Кроме того, вместо традиционного "ручника" машины оборудуют электронным стояночным тормозом, а освободившееся место между сиденьями "пустят" под подстаканники.

Автомобили получат измененные дверные карты, другой дизайн воздуховодов и улучшенные материалы отделки.

Напомним, что Renault Logan и Sandero нового поколения дебютируют 29 сентября. Машины построены на платформе CMF-B, которую использует, среди прочего, хэтч Renault Clio. Ожидается, что автомобили получат 1,0-литровый бензиновый мотор мощностью 65 и 100 л.с., а также 1,5-литровый дизель на (85 и 115 л.с.). Возможно появление бензинового 1.3 турбо для более дорогих версий.

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