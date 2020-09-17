Журналисты "Авто24" первыми ознакомились с автомобилем российского происхождения, который крупноузловым методом собирается в Украине.

Дизайн, технические характеристики, ходовые качества – все это, конечно, интересует потенциального покупателя. Однако тем, кто слышит о происхождении автомобиля (независимо от того, собирается ли он покупать что-то подобное или ездит на "евробляхе"), сразу хочется узнать об огрехах сборки. Так, Renault Arkana (ударение на последнем слоге) сделан на московском заводе "Рено", а крупноузловая сборка прошла на украинском ЗАЗ.

Как именно собирали автомобиль в Украине, пока еще неизвестно – эту информацию мы обязательно узнаем позже. Однако исходя из определения "крупноузловая" и опыта такой сборки прошлых лет, видимо, речь идет о сборке автомобиля из готовых крупных агрегатов. То есть присоединение двигателя, коробки передач, подвески и выхлопной системы. Кузов пришел, скорее всего, готовый, так что мы можем увидеть разве что огрехи сборки россиян.

Напомним, что Запорожский автозавод официально объявил о начале производства автомобилей.

Чтобы увидеть "украинский след" Renault Arkana на автомобиле, надо хорошенько поискать. Он здесь только в табличке снизу правой передней двери, на которой написано "ООО "ЗАЗ Индастриз". Это сравнительно новая компания по производству автомобилей, зарегистрированная в 2015 году. Хотя раньше автомобили выпускал "Запорожский автомобилестроительный завод" (это предприятие до сих пор существует). Впрочем, мы сегодня не о юридических тонкостях – сборка велась на мощностях ЗАЗ.

А вот российских деталей здесь вдоволь. Например, колеса под торговой маркой Bridgestone произведены в РФ, аккумулятор, детали интерьера, кузовные панели. В общем, локализация российского производства здесь достигает 60%. Впрочем, большинство деталей с биркой Renault, что неудивительно. А топливная рейка, например, сделана в Италии!

Придирчивый осмотр автомобиля показал, что собран он на удивление качественно. Щели между кузовными деталями ровные, двери закрываются четко, так же как капот и дверца багажника. Краска на кузове лежит равномерно, в салоне никаких отваливающихся деталей нет. Похоже, французы действительно наладили систему качества как в Москве, так и в Запорожье.

Нам удалось найти лишь несколько незначительных огрехов – недокрашенная проушина на внутренней стороне крышки капота (просвечивается серая грунтовка вместо сплошной красной краски-лака) и сетка под решеткой радиатора, закрепленная на пластиковых "стяжках". Впрочем, это, как говорится, придирки. То есть серьезных недостатков на нескольких представленных для теста автомобилях не было. И это очень хорошо. А теперь впечатление собственно от самого автомобиля.

Все представленные на презентации автомобили Renault Arkana были красного цвета и выглядели они действительно классно. Вживую автомобиль выглядит гармонично и динамично. Купеобразный силуэт не вызывает вопросов – линии кузова удачно совмещены с выразительными колесными арками, а стиль не противоречит функциональности.

Спереди Arkana стопроцентно узнается Renault – по решетке радиатора, большому логотипу и фарам со светодиодной C-образной подсветкой ходовых огней. Сзади – тоже LED, но на этот раз по всей ширине багажника. Решение, которое встречается на современных Renault и многих премиальных купе-кроссоверах.

Однозначно, внешне Renault Arkana выглядит дороже своей цены. А это, напомним, без малого полмиллиона гривен, то есть 17,8 тысячи долларов (при покупке в кредит традиционно для "Рено" стоимость уменьшается на 30 000 грн).

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В салоне тоже все очень знакомо по другим моделям Renault. Знакомый по "Дастеру" руль, панель приборов, управление климат-контролем и тому подобное. А вот экран мультимедийной системы другой, он больше и разделен на три части. Впрочем, картинка может быть и на весь экран, это зависит от настроек. Что касается качества пластика, то здесь он недорогой, твердый. Поэтому салон выглядит дешевле экстерьера.

Под капотом у тестовых авто – турбомотор TCe объемом 1,3 л, а коробка передач – вариатор. Этот силовой агрегат выдает мощность 150 л.с. и крутящий момент в 250 Нм. Его "хватает" автомобилю, разгоняется "Аркана" стремительно и уверенно.

На Бориспольском шоссе авто легко набрало 150 км в час, при этом хорошо держало дорогу, а шум от ветра не ощущался. Понравилась подвеска – она почти не реагировала на мелкие выбоины. При этом управляемость тоже неплохая, хотя руль слишком легкий и малоинформативный.

Больше впечатлений от эксплуатации Renault Arkana мы расскажем после недельного тест-драйва на Авто24, а первое оказалось очень позитивным. Автомобиль показался нам качественно собранным, комфортным и динамичным, с подвеской, которая приспособлена к украинским дорогам. А на вид еще и очень привлекательным и оригинальным.

Напомним, что в сети появились фото салона новых Logan и Sandero.