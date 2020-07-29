Номер кузова наносять за допомогою спеціального обладнання у процесі виробництва автомобіля. Також нанесення номеру кузова можливе і в інших випадках, наприклад, коли він був пошкоджений або знищений в результаті ДТП.

Номер кузова, наноситься за допомогою спеціального обладнання, яке за методом роботи поділяється на два основних типи. Найчастіше використовують ударний метод, а обладнання що працює за цим принципом називають “мікроударним”.

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Другий метод – дряпання, або, як кажуть професіонали, “скрайбірованіе”. Його також використовує чимало автовиробників.

Подібне обладнання для нанесення номерів кузова офіційно продається у більшості країн світу, у тому числі і в Україні.

Проте варто нагадати, що подібні процедури чітко регламентуються законодавством і нанесення номеру кузова без дозволу відповідних органів може тягнути за собою кримінальну відповідальність згідно статті 290 Кримінального кодексу України.

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