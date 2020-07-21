У Києві водій Subaru Forester вирішив оригінальним чином приховати номерний знак від камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Аби не отримати "лист щастя" за перевищення швидкості, він нахилив передній номер уперед. Таким чином, система розпізнавання транспортного засобу може й не зареєструвати ймовірне порушення цього водія. Відповідна інформація з'явилося на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

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Нагадаємо, що Правила дорожного руху України заборонять керувати транспортним засобом, не зареєстрованим в уповноваженому органі МВС, або таким, що не пройшов відомчу реєстрацію в разі, якщо законом встановлена обов’язковість її проведення, а також без номерного знака або з номерним знаком, що:

не належить цьому засобу;

не відповідає вимогам стандартів;

закріплений не в установленому для цього місці;

закритий іншими предметами чи забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 м;

неосвітлений (у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості) чи перевернутий;

Як бачимо, нахил номерного знаку Правила дорожнього руху не регламентують. Отже, за умови якщо номер можна прочитати з відстані 20 м, навряд чи тику хитрість можна вважати порушенням.

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