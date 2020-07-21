Петиція проти законопроекту 2695, який Верховна Рада вже схвалила в першому читанні, за 5 днів набрала 25 тис підписів.

Прийняття Верховною Радою законопроекту 2695 про суттєве розширення повноважень поліції та збільшення штрафів для водіїв у першому читанні викликало величезну хвилю обурення у громадян. І обурення небезпідставні, оскільки вже проголосований законопроект дуже суттєво розширює повноваження поліції за рахунок зменшення прав громадян.

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Законопроектом 2695 передбачається низка нових обов’язків для громадян і нових прав для поліції. Наприклад вводиться норма, що дозволяє зупиняти автомобіль без конкретної причини. У рамках “профілактичних заходів”.

Крім того, на вимогу поліцейського водій зобов’язаний:

вимкнути двигун транспортного засобу та вийняти ключ із замка запалювання

вийти з машини

тримати руки в полі зору поліцейського

передати для перевірки документи

документи виконувати вимоги або розпорядження поліцейського

Також змінюються правила “поверхневої перевірки” транспортних засобів. У новій редакції поліції дають право вимагати відкрити кришку багажника (навісний багажний пристрій), капот, двері салону, ніші, які можливо оглянути без їх розбирання.

Варто зазначити що і зараз стаття закону про поліцію, яка регламентує “поверхневу перевірку” часто викликає зловживання з боку поліцейських, оскільки жодної відповідальності за безпідставну “поверхневу перевірку” для поліцейських не передбачено.

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Крім того законопроект 2695 змінює порядок притягнення до відповідальності водіїв з ознаками наркотичного та алкогольного сп’яніння. Робити це поліції дозволять без присутності понятих лише фіксуючи процес “задувки” на камеру.

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