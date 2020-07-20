Водії зі всієї України записали відео-звернення до нардепів, виступивши проти прийняття закону №2695 і закликали всіх підтримати петицію проти ухвалення даного закону.

За словами учасників заходу, відео записано для того, щоб пояснити нардепам про нагальну проблему всіх водіїв. Автолюбителі виступають проти розширення повноважень поліції та зменшення прав громадян.

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Автолюбителі також закликали підписувати петицію проти ухвалення даного закону. "Закликаємо всіх проголосувати за дану петицію щодо скасування законопроекту 2695, в якому кожному поліцейському Аваков надає неймовірні повноваження, яких не було ніколи в нашій країні. Поліція повинна бути з народом, а не проти нього ", - вказують автолюбителі.