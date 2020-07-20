Міністерство юстиції та Національна поліція України запустили спільний проект, який об’єднує інформацію про розшук транспортних засобів та номерних знаків в єдиному інформаційному просторі.

У його рамках на трасі Дніпро-Запоріжжя на блокпосту в смт Солоне встановили систему “Гарпун”, яка визначає автомобілі боржників.

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Як працює система:

камера, яка встановлена на дорозі, фіксує номери автомобілів, що проїжджають, і передає їх в базу;

далі відбувається їх звірка з тими, які занесені в список боржників за кредити або штрафи, а також зі списком авто, що перебувають у розшуку;

якщо автомобіль значиться в базі, то інформація передається на пост поліції і інспектори мають зупинити автомобіль. Правоохоронці пропонують водієві погасити заборгованість на місці, а в разі відмови конфіскують автомобіль і відправляють його на штрафмайданчик;

якщо ж транспортний засіб значиться в розшуку, то водія затримують до з’ясування обставин.

“Система поки працює в тестовому режимі. За півтора тижні нашим комплексом було виявлено приблизно 100 автомобілів. Тільки за 17 липня, зупинено 12 автомобілів. За цей час стягнути вдалося майже 400 тисяч гривень”, – повідомив інспектор Управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в Дніпропетровській області Кирило Девисенко.

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